18 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» Л и «Боруссия» М. Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» Л — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер» Л

Турнирное положение: после первого круга «Байер» идет вторым в таблице Бундеслиги с 38 очками и продолжает погоню за «Баварией».

Последние матчи: в 17-м туре команда Хаби Алонсо с минимальным счетом победила «Майнц» (1:0). Единственный мяч на 48-й минуте забил левый защитник Гримальдо.

Байер — Боруссия М: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.266.008.80Бонус€300

В остальном игра проходила под диктовку «Байера», но точности при завершении атак ему не хватало. Соперник же на первых минутах потерял свою главную звезду Буркардта, что сильно ослабило его мощь в нападении.

Ранее была победа в гостях над «Боруссией» Д (3:2) и «Фрайбургом» (5:1) дома.

Не сыграют: травмированы — Та (з), Белосиан (з), Адли (п), Бонифейс (н).

Состояние команды: в последнее время «Байер» стал играть намного прагматичнее и не так сломя голову нестись в атаку. Хаби Алонсо удалось наладить игру в обороне, и сейчас команда стала гораздо меньше пропускать, чем в начале сезона.

Впереди неожиданно ярко заиграл Патрик Шик, который начал забивать в каждой встрече и полностью заменил на острие атаки Бонифейса.

«Боруссия» М

Турнирное положение: сейчас «Боруссия» М опустилась на 11-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: в 17-м туре «жеребцы» неожиданно крупно уступили в гостях «Вольфсбургу» со счетом 1:5. Первый тайм получился более-менее равным и в пользу соперника (0:1).

Остальные голы «Боруссия» М пропустила после перерыва, а сама смогла забить лишь гол престижа на 89-й минуте, отличился молодой японский нападающий Фукуда.

До этого поражение дома с минимальным счетом от «Баварии» (0:1) и победа в гостях над «Хоффенхаймом» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Онора (п), под вопросом участие Кляйндинста (н) и Нгуму (п).

Состояние команды: пока «Боруссия» М после зимней паузы проиграла две встречи, правда и у соперники были у нее очень серьезные. В этом сезоне Херардо Сеоане наконец удалось поставить футбол неплохого качества.

Главным элементом в нем является нападающий Кляйндинст, который отлично цепляется за все мячи, классно выглядит на «втором этаже» и много забивает.

Статистика для ставок

В первом круге «Боруссия» проиграла дома (2:3)

В прошлом сезоне «Байер» выиграл в гостях (3:0), а дома сыграл вничью (0:0)

В позапрошлом сезоне «Байер» победил на выезде (3:2), а на своем поле сыграл вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» Л дают 1,29, а на «Боруссию» М — 9,90, ничью букмекеры оценивают в 6,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1.90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: «Байер» будет держать в уме предстоящую игру ЛЧ и постарается взять три очка предельно рационально. «Боруссия», если не сможет принять участие в матче их главный бомбардир Кляйндинст, также серьезно потеряет в мощи атак.

После разгрома в последнем туре Сеоане особое внимание уделит обороне. Вряд ли тут стоит ждать много голов.

Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой хозяев.

Дополнительная ставка: победа «Байера» плюс тотал меньше 3,5 за за 2,90.