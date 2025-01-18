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    «Байер» будет действовать рационально

    Байер Л — Боруссия М: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Байер» Л — «Боруссия» М
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    Флориан Вирц
    18 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» Л и «Боруссия» М. Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» Л — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Января 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Байер» Л

    Турнирное положение: после первого круга «Байер» идет вторым в таблице Бундеслиги с 38 очками и продолжает погоню за «Баварией».

    Последние матчи: в 17-м туре команда Хаби Алонсо с минимальным счетом победила «Майнц» (1:0). Единственный мяч на 48-й минуте забил левый защитник Гримальдо.

    Байер — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

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    В остальном игра проходила под диктовку «Байера», но точности при завершении атак ему не хватало. Соперник же на первых минутах потерял свою главную звезду Буркардта, что сильно ослабило его мощь в нападении.

    Ранее была победа в гостях над «Боруссией» Д (3:2) и «Фрайбургом» (5:1) дома.

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    • Не сыграют: травмированы — Та (з), Белосиан (з), Адли (п), Бонифейс (н).

    Состояние команды: в последнее время «Байер» стал играть намного прагматичнее и не так сломя голову нестись в атаку. Хаби Алонсо удалось наладить игру в обороне, и сейчас команда стала гораздо меньше пропускать, чем в начале сезона.
    Впереди неожиданно ярко заиграл Патрик Шик, который начал забивать в каждой встрече и полностью заменил на острие атаки Бонифейса.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: сейчас «Боруссия» М опустилась на 11-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: в 17-м туре «жеребцы» неожиданно крупно уступили в гостях «Вольфсбургу» со счетом 1:5. Первый тайм получился более-менее равным и в пользу соперника (0:1).

    Остальные голы «Боруссия» М пропустила после перерыва, а сама смогла забить лишь гол престижа на 89-й минуте, отличился молодой японский нападающий Фукуда.

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    До этого поражение дома с минимальным счетом от «Баварии» (0:1) и победа в гостях над «Хоффенхаймом» (2:1).

    Не сыграют: травмирован — Онора (п), под вопросом участие Кляйндинста (н) и Нгуму (п).

    Состояние команды: пока «Боруссия» М после зимней паузы проиграла две встречи, правда и у соперники были у нее очень серьезные. В этом сезоне Херардо Сеоане наконец удалось поставить футбол неплохого качества.

    Главным элементом в нем является нападающий Кляйндинст, который отлично цепляется за все мячи, классно выглядит на «втором этаже» и много забивает.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Боруссия» проиграла дома (2:3)

    • В прошлом сезоне «Байер» выиграл в гостях (3:0), а дома сыграл вничью (0:0)

    • В позапрошлом сезоне «Байер» победил на выезде (3:2), а на своем поле сыграл вничью (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» Л дают 1,29, а на «Боруссию» М — 9,90, ничью букмекеры оценивают в 6,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1.90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: «Байер» будет держать в уме предстоящую игру ЛЧ и постарается взять три очка предельно рационально. «Боруссия», если не сможет принять участие в матче их главный бомбардир Кляйндинст, также серьезно потеряет в мощи атак.

    После разгрома в последнем туре Сеоане особое внимание уделит обороне. Вряд ли тут стоит ждать много голов.

    Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой хозяев.

    Дополнительная ставка: победа «Байера» плюс тотал меньше 3,5 за за 2,90.

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