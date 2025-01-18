Байер
Боруссия М
«Байер» Л
Турнирное положение: после первого круга «Байер» идет вторым в таблице Бундеслиги с 38 очками и продолжает погоню за «Баварией».
Последние матчи: в 17-м туре команда Хаби Алонсо с минимальным счетом победила «Майнц» (1:0). Единственный мяч на 48-й минуте забил левый защитник Гримальдо.
Байер — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
В остальном игра проходила под диктовку «Байера», но точности при завершении атак ему не хватало. Соперник же на первых минутах потерял свою главную звезду Буркардта, что сильно ослабило его мощь в нападении.
Ранее была победа в гостях над «Боруссией» Д (3:2) и «Фрайбургом» (5:1) дома.
Не сыграют: травмированы — Та (з), Белосиан (з), Адли (п), Бонифейс (н).
Состояние команды: в последнее время «Байер» стал играть намного прагматичнее и не так сломя голову нестись в атаку. Хаби Алонсо удалось наладить игру в обороне, и сейчас команда стала гораздо меньше пропускать, чем в начале сезона.
Впереди неожиданно ярко заиграл Патрик Шик, который начал забивать в каждой встрече и полностью заменил на острие атаки Бонифейса.
«Боруссия» М
Турнирное положение: сейчас «Боруссия» М опустилась на 11-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Последние матчи: в 17-м туре «жеребцы» неожиданно крупно уступили в гостях «Вольфсбургу» со счетом 1:5. Первый тайм получился более-менее равным и в пользу соперника (0:1).
Остальные голы «Боруссия» М пропустила после перерыва, а сама смогла забить лишь гол престижа на 89-й минуте, отличился молодой японский нападающий Фукуда.
До этого поражение дома с минимальным счетом от «Баварии» (0:1) и победа в гостях над «Хоффенхаймом» (2:1).
Не сыграют: травмирован — Онора (п), под вопросом участие Кляйндинста (н) и Нгуму (п).
Состояние команды: пока «Боруссия» М после зимней паузы проиграла две встречи, правда и у соперники были у нее очень серьезные. В этом сезоне Херардо Сеоане наконец удалось поставить футбол неплохого качества.
Главным элементом в нем является нападающий Кляйндинст, который отлично цепляется за все мячи, классно выглядит на «втором этаже» и много забивает.
Статистика для ставок
- В первом круге «Боруссия» проиграла дома (2:3)
- В прошлом сезоне «Байер» выиграл в гостях (3:0), а дома сыграл вничью (0:0)
- В позапрошлом сезоне «Байер» победил на выезде (3:2), а на своем поле сыграл вничью (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» Л дают 1,29, а на «Боруссию» М — 9,90, ничью букмекеры оценивают в 6,70.
Тотал меньше 3,5 идет за 1.90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.
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Прогноз: «Байер» будет держать в уме предстоящую игру ЛЧ и постарается взять три очка предельно рационально. «Боруссия», если не сможет принять участие в матче их главный бомбардир Кляйндинст, также серьезно потеряет в мощи атак.
После разгрома в последнем туре Сеоане особое внимание уделит обороне. Вряд ли тут стоит ждать много голов.
Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 1,90.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой хозяев.
Дополнительная ставка: победа «Байера» плюс тотал меньше 3,5 за за 2,90.