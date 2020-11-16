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    Венгрия упустила возможность опередить Россию в Лиге наций

    Венгрия — Сербия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига наций Сборная Венгрии Сборная Сербии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная Венгрии сыграла вничью с командой Сербии в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

    Сербия — Венгрия
    Сербия — Венгрия

    Встреча группы B3, которая прошла в Будапеште, завершилась со счетом 1:1.

    Сербы вышли вперед на 17-й минуте, когда отличился Неманья Радоньич с передачи Луки Йовича.

    Венгры отыгрались за шесть минут до конца первого тайма усилиями Жолта Кальмара.

    Благодаря этой ничьей сборная России сохранила за собой первое место в группе.

    В заключительном туре Россия отправится в гости к Сербии, а Венгрия примет Турцию.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Венгрия — Сербия 1:1
    Голы: 0:1 Неманья Радоньич (17'), 1:1 Жолт Кальмар (39') Венгрия: Денеш Дибуш, Адам Ланг, Акош Кечкеш, Эндре Ботка, Адам Надь, Доминик Собослаи (Андраш Шчафер, 78'), Филип Холендер (Szilveszter Hangya, 68'), Жолт Кальмар, Давид Шигер (Loic Nego, 57'), Барнабаш Беше (Adam Gyurcso, 78'), Неманья Николич (Norbert Konyves, 57') Сербия: Марко Дмитрович, Никола Миленкович, Урош Спаич, Неманья Гудель, Неманья Максимович (Марко Груич, 62'), Неманья Радоньич (Душан Влахович, 79'), Саша Лукич, Михайло Ристич (Филип Младенович, 62'), Дарко Лазович (Мият Гачинович, 57'), Душан Тадич (Сергей Милинкович-Савич, 79'), Лука Йович Предупреждения: Неманья Максимович (31'), Саша Лукич (46'), Давид Шигер (51'), Урош Спаич (64')

    Группа B3: 1. Россия — 8 очков, 2. Венгрия — 8 очков, 3. Турция — 6 очков, 4. Сербия — 3 очка. 0

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