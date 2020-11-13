Пандев: Македония сотворила нечто особенное и историческое

Нападающий сборной Северной Македониипрокомментировал выход своей национальной команды в финальную часть Евро-2020.

Накануне македонцы в гостях обыграли Грузию со счетом 1:0. Единственный гол в матче оформил именно Пандев.

«Понимаем, что сотворили нечто особенное и историческое. Это невероятные эмоции. Участие в Евро будет прекрасным завершением карьеры на международной арене. Я знал, что мы способны на такой прорыв, это лучшая сборная Македонии, которая была в нашей стране за много лет. Я признателен всем нашим болельщикам, моим партнерам по команде, тренерам. Это прорыв в македонской футбольной истории», — цитирует Пандева официальный сайт УЕФА.

Сборная Северной Македонии на Евро-2020 сыграет в группу C с Нидерландами, Украиной и Австрией. 0