Депай: Любой футболист хотел бы играть за «Барселону»

Нападающийпрокомментировал слухи по поводу его перехода взимой 2021 года.

«"Барселона"? Я не знаю. Трансферное окно закрыто. В данный момент я не заостряю на этом внимания. Я хорошо тренируюсь и стараюсь стать лучшим игроком.

Кто бы не хотел поехать в "Барселону"? Это лучший клуб. Мы посмотрим, что меня ждет в будущем. "Барса" — один из крупнейших клубов, и все хотели бы играть там, но я сосредоточен на своем клубе и сборной Нидерландов», — сказал Депай Marca.

В текущем сезоне Депай провел 10 матчей за «Лион» в чемпионате Франции, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. 0