ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
  • 09:08
    • Криштиану Роналду установил историческое достижение в составе сборной Португалии
  • 06:56
    • «Барселона» не договорилась с игроками о сокращении зарплат
  • 01:08
    • Сборная Франции без Мбаппе проиграла команде Финляндии
  • 00:59
    • Сборная Польши дома обыграла команду Украины
  • 00:54
    • Италия разгромила Эстонию, Грифо оформил дубль
    Все новости спорта

    Депай: Любой футболист хотел бы играть за «Барселону»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Франции Лига 1 Лион Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал слухи по поводу его перехода в «Барселону» зимой 2021 года.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    «"Барселона"? Я не знаю. Трансферное окно закрыто. В данный момент я не заостряю на этом внимания. Я хорошо тренируюсь и стараюсь стать лучшим игроком.

    Кто бы не хотел поехать в "Барселону"? Это лучший клуб. Мы посмотрим, что меня ждет в будущем. "Барса" — один из крупнейших клубов, и все хотели бы играть там, но я сосредоточен на своем клубе и сборной Нидерландов», — сказал Депай Marca.

  • Президент «Лиона» заявил, что «Депай останется в клубе до конца сезона
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Депай провел 10 матчей за «Лион» в чемпионате Франции, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли сборная России с Молдавией без Дзюбы?
  • Молдавия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли Ирландия удивить Англию?
  • Англия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
  • Смогут ли американские звезды выиграть в Уэльсе?
  • Уэльс — США. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.37
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 00:01
    •  1.79
  • Прогноз на матч Молдавия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэльс — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аргентина — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Грузия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры