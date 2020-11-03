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    Семак надеется на удачу в матче с «Лацио»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Лацио» в Лиге чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Должны сделать все возможное, что мы можем на сегодняшний день, чтобы добиться победы. Естественно, вопрос баланса всегда стоит, как и состава, и всех других факторов. Но все, кто выйдут на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне.

    Что касается схемы, которую мы использовали в прошлом сезоне с тремя защитниками, у нас был определенный набор игроков, который позволял это делать.

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    • Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного футболиста и возможности играть на той или иной позиции. Это возможно, но очень сложно. Ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это видится очень маловероятным», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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