Семак надеется на удачу в матче с «Лацио»

Главный тренер «Зенита»высказался о предстоящем матче с «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Должны сделать все возможное, что мы можем на сегодняшний день, чтобы добиться победы. Естественно, вопрос баланса всегда стоит, как и состава, и всех других факторов. Но все, кто выйдут на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне.

Что касается схемы, которую мы использовали в прошлом сезоне с тремя защитниками, у нас был определенный набор игроков, который позволял это делать.

Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного футболиста и возможности играть на той или иной позиции. Это возможно, но очень сложно. Ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это видится очень маловероятным», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0