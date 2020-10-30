«Реал Сосьедад» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

Испанскийпотерпел домашнее поражение от итальянского(0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F

Счет на 55-й минуте открыл нападающий неаполитанцев Маттео Политано.

Уже в компенсированное время за вторую желтую карточку был удален нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Футбол. Лига Европы. Группа F Реал Сосьедад — Наполи 0:1 Гол: 0:1 Маттео Политано (56') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Modibo Sagnan, Андони Горосабель (Андер Барренечеа, 79'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино (Мартин Субименди, 79'), Андер Гевара, Давид Сильва, Порту Кристиан (Хон Баутиста, 67'), Микель Оярсабаль (Jon Guridi, 86'), Александер Исак (Виллиан Жозе, 67') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Диего Демме (Фабиан, 89'), Тьемуэ Бакайоко, Станислав Лоботка (Дрис Мертенс, 61'), Маттео Политано (Джованни Ди Лоренцо, 61'), Лоренцо Инсинье (Ирвин Лосано, 22'), Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 61') Предупреждения: Ирвин Лосано (45'), Робен Ле Норман (72'), Виктор Осимхен (81'), Виктор Осимхен (90')

В другом матче группы голландский «АЗ Алкмар» одержал домашнюю победу над хорватской «Риекой» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил исландский нападающий Альберт Гудмундссон, еще по голу забили Теун Коопмейнерс, реализовавший пенальти, и шведский форвард Йеспер Карлссон.

За «Риеку» отличился Сандро Куленович.

Футбол. Лига Европы. Группа F АЗ Алкмар — Риека 4:1 Голы: 1:0 Теун Коопмейнерс (пенальти) (6'), 2:0 Альберт Гудмундссон (20'), 3:0 Jesper Karlsson (51'), 4:0 Альберт Гудмундссон (60'), 4:1 Sandro Kulenovic (72') АЗ Алкмар: Марко Бизот, Йонас Свенссон, Пантелис Хацидиакос (Ramon Leeuwin, 61'), Овен Вейндал, Бруно Мартинс Инди (Maxim Gullit, 89'), Фредрик Мидтше, Теун Коопмейнерс, Дани де Вит, Калвин Стенгс (Закария Абухляль, 66'), Jesper Karlsson (Haakon Evjen, 66'), Альберт Гудмундссон (Yusuf Barasi, 89') Риека: Ivan Nevistic, Дарко Велковски (Ivan Lepinjica, 64'), Daniel Stefulj (Armando Anastasio, 80'), Joao Rodrigo Escoval, Ivan Tomecak (Момчило Распопович, 80'), Hrvoje Smolcic, Domagoj Pavicic, Luka Menalo (Sterling Yateke, 64'), Franko Andrijasevic (Tibor Halilovic, 65'), Stjepan Loncar, Sandro Kulenovic Предупреждения: Sandro Kulenovic (13'), Теун Коопмейнерс (17'), Альберт Гудмундссон (31'), Luka Menalo (34'), Ivan Lepinjica (86')

«АЗ» с шестью очками в активе возглавил квартет. На втором месте в группе находится «Наполи» — 3 очка. Далее следуют «Реал Сосьедад» (3 очка) и «Риека» (0). 0