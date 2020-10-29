Судью в Грозном избил бывший вице-президент «Ахмата» и советник Кадырова

Глава КДК РФСзаявил, что арбитрана матче молодежных команд(0:0) ударил бывший вице-президент грозненского клуба

Сейчас бывший футбольный функционер занимает пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова.

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу.

Сайд-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину.

После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Все это было установлено на заседании КДК.

Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу "Ахмат", не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», — сказал Григорьянц «Р-Спорт».

Ранее Хайдар Аханов рассказал, что его сын, Сайд-Хусейн, был уволен из «Ахмата». Ему на 3 года запретили вести футбольную деятельность.

Клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей и обязали провести пять домашних матчей молодежного первенства без зрителей.

Также РФС рекомендовала РПЛ «обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча после его окончания».

«Ахмат» после случившегося принес Головко извинения и пообещал провести внутреннее расследование. 0