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    Судью в Грозном избил бывший вице-президент «Ахмата» и советник Кадырова

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    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что арбитра Богдана Головко на матче молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) ударил бывший вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.

    Хайдар Алханов
    Хайдар Алханов

    Сейчас бывший футбольный функционер занимает пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова.

    «На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу.

    Сайд-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

    Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину.

    После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Все это было установлено на заседании КДК.

    Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу "Ахмат", не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», — сказал Григорьянц «Р-Спорт».

    Ранее Хайдар Аханов рассказал, что его сын, Сайд-Хусейн, был уволен из «Ахмата». Ему на 3 года запретили вести футбольную деятельность.

    Клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей и обязали провести пять домашних матчей молодежного первенства без зрителей.

    Также РФС рекомендовала РПЛ «обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча после его окончания».

    «Ахмат» после случившегося принес Головко извинения и пообещал провести внутреннее расследование. 0

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