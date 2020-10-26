Наумов: В поражении «Локомотива» от «Ротора» нет никакой неожиданности

Бывший президент «Локомотива»рассказал, почему его не удивило поражение «железнодорожников» от «Ротора» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

«Большой неожиданности в результате нет — тем более все команды, играющие в Лиге чемпионов, проиграли в минувшем туре.

Это вообще беда нашего футбола, что игроки не могут взять и перестроиться, сыграв с "Ротором" так же, как играли с "Зальцбургом". Сейчас это закономерность. Недостаточно профессионализма у футболистов и умения у тренерского штаба.

Было понятно, что игра с волгоградцами будет тяжелая на фоне моральной выхолощенности после выезда в Австрию. А "Ротор" сыграл на пределе возможностей и воспользовался ситуацией», — сказал Наумов «Известиям». 0