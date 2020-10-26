Наумов: В поражении «Локомотива» от «Ротора» нет никакой неожиданности

«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Локомотива» в РПЛ
fclm.ru
«Большой неожиданности в результате нет — тем более все команды, играющие в Лиге чемпионов, проиграли в минувшем туре.
Это вообще беда нашего футбола, что игроки не могут взять и перестроиться, сыграв с "Ротором" так же, как играли с "Зальцбургом". Сейчас это закономерность. Недостаточно профессионализма у футболистов и умения у тренерского штаба.
Было понятно, что игра с волгоградцами будет тяжелая на фоне моральной выхолощенности после выезда в Австрию. А "Ротор" сыграл на пределе возможностей и воспользовался ситуацией», — сказал Наумов «Известиям». 0