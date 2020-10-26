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    Наумов: В поражении «Локомотива» от «Ротора» нет никакой неожиданности

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, почему его не удивило поражение «железнодорожников» от «Ротора» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

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    «Большой неожиданности в результате нет — тем более все команды, играющие в Лиге чемпионов, проиграли в минувшем туре.

    Это вообще беда нашего футбола, что игроки не могут взять и перестроиться, сыграв с "Ротором" так же, как играли с "Зальцбургом". Сейчас это закономерность. Недостаточно профессионализма у футболистов и умения у тренерского штаба.

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    • Было понятно, что игра с волгоградцами будет тяжелая на фоне моральной выхолощенности после выезда в Австрию. А "Ротор" сыграл на пределе возможностей и воспользовался ситуацией», — сказал Наумов «Известиям». 0

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