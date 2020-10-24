ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик БэмфордБэмфорд лишил «Виллу» шансов на лидерство. Форвард «Лидса» оформил хет-трик
  • 18:56
    • «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Реалу» в «Эль Класико»
  • 18:26
    • «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге
  • 18:11
    • «Краснодар» и «Спартак» огласили составы
  • 15:52
    • «Динамо» набрало три очка в матче с «Сочи»
  • 19:38
    • «Локомотив» продолжил победную серию в КХЛ
    Все новости спорта

    Зидан: Мы провели идеальный матч

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Наставник «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда сыграла идеально в матче против «Барселоны». Напомним, что «сливочные» выиграли 3:1.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе.

    Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с "Боруссией" во вторник — он уже близко.

    Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.

    Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили.

    Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч», — цитирует француза AS. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хабиб — Гейджи: сколько раундов продлится главный бой года?
  • Хабиб — Гейджи. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Воспользуется ли «Спартак» усталостью «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Порадует ли голами противостояние «МЮ» с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на 24-25 октября
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хабиб — Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры