Зидан: Мы провели идеальный матч

«Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе.
Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с "Боруссией" во вторник — он уже близко.
Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.
Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили.
Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч», — цитирует француза AS. 0