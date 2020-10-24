Зидан: Мы провели идеальный матч

Наставник «Реала»считает, что его команда сыграла идеально в матче против «Барселоны». Напомним, что «сливочные» выиграли 3:1.

«Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе.

Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с "Боруссией" во вторник — он уже близко.

Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.

Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили.

Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч», — цитирует француза AS. 0