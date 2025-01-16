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    «Арсенал» в волевом стиле переиграл «Тоттенхэм»

    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

    Леандро Троссард
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    Леандро Троссард

    Открыл счет в поединке Сон Хын Мин на 25-й минуте, но спустя 15 минут автогол Доминика Соланке восстановил статус-кво. Победу хозяева принес точный удар Леандро Троссарда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Тоттенхэм 2:1
    Голы: 0:1 Сон Хын Мин (25'), 1:1 Доминик Соланке (автогол) (40'), 2:1 Леандро Троссард (44') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли (Александр Зинченко, 87'), Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс (Микель Мерино, 87'), Рахим Стерлинг (Габриэл Мартинелли, 61'), Кай Хаверц, Леандро Троссард (Киран Тирни, 77') Тоттенхэм: Антонин Кински, Джед Спенс, Раду Дрэгушин, Деян Кулушевски, Лукас Бергвалль, Ив Биссума (Джеймс Мэддисон, 46'), Папе Сарр (Бреннан Джонсон, 46'), Арчи Грей, Педро Порро, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 78'), Доминик Соланке Предупреждения: Папе Сарр (27'), Кай Хаверц (43'), Майлс Льюис-Скелли (87'), Габриэль Магальяйнс (90 + 2')

    Календарь и таблица АПЛ

    Заработанные три очка позволили «Арсеналу» набрать 43 балла и подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Тоттенхэма» осталось 24 очка и 13-я строчка.

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