«Эспаньол» дома сыграет против «Вальядолида» в 20-м туре испанской Примеры. Поединок, который пройдет в Барселоне 17 января, начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонская команда с 16 набранными очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на балл.

«Эспаньол» выиграл четыре поединка из 19 проведенных, четыре раза сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 17:31.

Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Испании, который состоялся неделю тому назад, «попугаи» на своем поле расписали мировую 1:1 с «Леганесом». А еще в прошлом году они потерпели гостевое фиаско от «Лас-Пальмаса» со счетом 0:1, а также поочередно поделили очки на своем поле с «Осасуной» 0:0 и «Валенсией» 1:1.

Не сыграют: Хосе Грагера и Фернандо Калеро травмированы.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эспаньол» не лучшим образом провел свои десять предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании. За это время он смог отпраздновать одну викторию, потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. Причем четыре проигрыша были с разницей в два и более мячей, и в трех случаях каталонцы уходили с поля без забитого мяча. И отметим, что на своем поле «попугаи» набрали 15 баллов из 16, выиграв четыре раза при трех фиаско и трех мировых.

«Вальядолид»

Турнирное положение: Данный коллектив с 15 очками идет на строку ниже своего предстоящего противника, на предпоследней позиции в таблице.

«Вальядолид» отпраздновал выиграл четыре поединка, три раза сыграл вничью и 12 встреч проиграл, разница мячей составляет 13:37.

Последние матчи: В минувшем игровом дне «пусела» неожиданно на своем поле одолела «Вильярреал» со счетом 1:0. А вот в двух предыдущих играх коллектив проиграл, уступив в гостях «Жироне» 0:3 в чемпионате и третьелиговому «Оренсе» 2:3 в матче кубка Испании.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Вальядолид» весьма неплохо провел свои три предыдущих поединка в испанской Примере, выиграв за это время дважды на своем поле с минимальным счетом по 1:0 и раз проиграв в выездной игре. А вот до этого «фиолетово-белые» имели 6-матчевую серию без викторий в рамках чемпионата страны, уступив пять раз в данном отрезке и расписав одну мировую, забив в этих играх только три мяча.

Статистика для ставок

«Вальядолид» в первом круге дома одолел «Эспаньол» со счетом 1:0

«Эспаньол» на своем поле одолел «Вальядолид» в трех минувших очных играх

Четыре из шести предыдущих очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 1.93. Ничья оценена в 3.52, а победа «Вальядолида» оценена в 4.68.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.55 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от поединка одних из самых нерезультативных команд лиги ждем крайне низового исхода, и поэтому ставим на ТМ 2,0.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.03.

Прогноз: И так как «Вальядолид» на выезде играет достаточно тяжело, добиваясь викторий редко, то еще здесь рискнем поставить на викторию каталонцев.

Ставка: победа «Эспаньола» за 1.93.