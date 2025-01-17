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    «Эспаньол» выиграет битву аутсайдеров Примеры

    «Эспаньол» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 января 2025 года

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    «Эспаньол»
    «Эспаньол» дома сыграет против «Вальядолида» в 20-м туре испанской Примеры. Поединок, который пройдет в Барселоне 17 января, начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Января 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонская команда с 16 набранными очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на балл.

    «Эспаньол» выиграл четыре поединка из 19 проведенных, четыре раза сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 17:31.

    Эспаньол — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Испании, который состоялся неделю тому назад, «попугаи» на своем поле расписали мировую 1:1 с «Леганесом». А еще в прошлом году они потерпели гостевое фиаско от «Лас-Пальмаса» со счетом 0:1, а также поочередно поделили очки на своем поле с «Осасуной» 0:0 и «Валенсией» 1:1.

    Не сыграют: Хосе Грагера и Фернандо Калеро травмированы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эспаньол» не лучшим образом провел свои десять предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании. За это время он смог отпраздновать одну викторию, потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. Причем четыре проигрыша были с разницей в два и более мячей, и в трех случаях каталонцы уходили с поля без забитого мяча. И отметим, что на своем поле «попугаи» набрали 15 баллов из 16, выиграв четыре раза при трех фиаско и трех мировых.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 15 очками идет на строку ниже своего предстоящего противника, на предпоследней позиции в таблице.

    «Вальядолид» отпраздновал выиграл четыре поединка, три раза сыграл вничью и 12 встреч проиграл, разница мячей составляет 13:37.

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    • Последние матчи: В минувшем игровом дне «пусела» неожиданно на своем поле одолела «Вильярреал» со счетом 1:0. А вот в двух предыдущих играх коллектив проиграл, уступив в гостях «Жироне» 0:3 в чемпионате и третьелиговому «Оренсе» 2:3 в матче кубка Испании.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Вальядолид» весьма неплохо провел свои три предыдущих поединка в испанской Примере, выиграв за это время дважды на своем поле с минимальным счетом по 1:0 и раз проиграв в выездной игре. А вот до этого «фиолетово-белые» имели 6-матчевую серию без викторий в рамках чемпионата страны, уступив пять раз в данном отрезке и расписав одну мировую, забив в этих играх только три мяча.

    Статистика для ставок

    • «Вальядолид» в первом круге дома одолел «Эспаньол» со счетом 1:0

    • «Эспаньол» на своем поле одолел «Вальядолид» в трех минувших очных играх

    • Четыре из шести предыдущих очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 1.93. Ничья оценена в 3.52, а победа «Вальядолида» оценена в 4.68.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от поединка одних из самых нерезультативных команд лиги ждем крайне низового исхода, и поэтому ставим на ТМ 2,0.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.03.

    Прогноз: И так как «Вальядолид» на выезде играет достаточно тяжело, добиваясь викторий редко, то еще здесь рискнем поставить на викторию каталонцев.

    Ставка: победа «Эспаньола» за 1.93.

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