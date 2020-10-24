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    АПЛ. «Лидс» разгромил «Астон Виллу», «Манчестер Сити» в гостях у «Вест Хэма»

    Подробности матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу

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    «Астон Вилла» — «Лидс»
    «Астон Вилла» — «Лидс»
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    С 23 по 26 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи шестого тура.

    «Астон Вилла» — «Лидс» 0:3

    «Астон Вилла» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги потерпела поражение от «Лидса» — 0:3.

    Героем встречи стал Патрик Бэмфорд, оформивший хет-трик. Он открыл счет на 55-й минуте, на 67-й минуте удвоил преимущество своей команды, а еще через семь минут поставил победную точку.

    Для «вилланов» это первое поражение в сезоне. В предыдущих четырех матчах они одержали четыре победы.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Лидс 0:3
    Голы: 0:1 Патрик Бэмфорд (55'), 0:2 Патрик Бэмфорд (67'), 0:3 Патрик Бэмфорд (74') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Росс Баркли, Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге (Бертран Траоре, 66') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Элдер Кошта (Рафаэл Диас, 83'), Родриго (Пабло Эрнандес, 79'), Pascal Struijk (Джейми Шаклтон, 21'), Джек Харрисон, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Pascal Struijk (10'), Тайрон Мингс (53'), Джек Грилиш (69'), Матеуш Клих (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает второе место (12 очков), а «Лидс» — третье (10 очков).

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

    24 октября, 14:30 мск

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

    24 октября, 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

    24 октября, 19:30 мск

    «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

    24 октября, 22:00 мск

    «Саутгемптон» — «Эвертон»

    25 октября, 17:00 мск


    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

    25 октября, 19:30 мск

    «Арсенал» — «Лестер»

    25 октября, 22:15 мск

    «Брайтон» — «Вест Бромвич»

    26 октября, 20:30 мск

    «Бернли» — «Тоттенхэм»

    26 октября, 23:00 мск

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