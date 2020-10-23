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    7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Жеребьевка ФИФА
    ФИФА объявила дату жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022
    7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022

    Мероприятие пройдет в понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе.

    55 сборных, в том числе российская, будут разбиты на десять групп. Их победители напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф, к ним присоединятся еще две сборные из Лиги наций.

    Состав корзин на жеребьевке будет определен на основании рейтинга ФИФА от 26 ноября.

    Европейский отбор ЧМ-2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 0

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