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    Тренер «Шахтера»: При счете 3:2 подумали: «Вот бы матч закончился побыстрее»

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    Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру объяснил, за счет чего его команде удалось выиграть у мадридского «Реала» (3:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «Очень хороший результат. Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили все запланированное. Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча.

    Когда мы внимательны и дисциплинированы, мы знаем, насколько мы квалифицированы, какие у нас качества, мы находимся ближе к победе. Даже против такого клуба, как "Реал". У них множество фантастических игроков, но мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида.

    Это был лучший первый тайм "Шахтера" в сезоне. Мы создавали моменты. Во втором тайме тоже были возможности забить, но результат был очень близким — 3:2. Это заставило нас еще больше обороняться. Тогда мы немного подумали: "Вот бы матч закончился побыстрее". В любом случае это была хорошая возможность, чтобы вырасти как команда. Мы показывали, что могущественны тактически, технически, что мы уверены в будущем.

    Мы функционируем, как команда, обороняемся, как команда, и атакуем. Мы никогда не будем разделять команду. Возраст игроков меня не интересует. Только то — чего мы стоим как команда. Мы сегодня были сильны, амбициозны, храбры, сплоченны.

    Наша команда всегда понимала, что может выиграть, если будет внимательной в течение всего матча. Я доволен командой. Также счастлив, что вся семья "Шахтера" празднует. Многие ребята находятся не с нами, но они очень рады тому, что мы сделали. Мы также радуемся, что можем подарить им эту радость.

    Остался при своем мнении. У нас сильнейшая группа. "Реал", "Интер" и "Боруссия" М — очень непростая группа. Это был первый матч. Ничего не потеряно, ничего не выиграно. Для всех команд открыты двери. Мы отдаем себе отчет в том, что нужно делать.

    Надо закрыть эту игру, восстановить футболистов. В субботу уже нас ждет "Ворскла". У "Шахтера" очень лимитированный состав», — приводит слова Каштру «Футбол 1/2/3». 0

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