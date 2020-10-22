Тренер «Шахтера»: При счете 3:2 подумали: «Вот бы матч закончился побыстрее»

Главный тренер донецкого «Шахтера»объяснил, за счет чего его команде удалось выиграть у мадридского «Реала» (3:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень хороший результат. Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили все запланированное. Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча.

Когда мы внимательны и дисциплинированы, мы знаем, насколько мы квалифицированы, какие у нас качества, мы находимся ближе к победе. Даже против такого клуба, как "Реал". У них множество фантастических игроков, но мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида.

Это был лучший первый тайм "Шахтера" в сезоне. Мы создавали моменты. Во втором тайме тоже были возможности забить, но результат был очень близким — 3:2. Это заставило нас еще больше обороняться. Тогда мы немного подумали: "Вот бы матч закончился побыстрее". В любом случае это была хорошая возможность, чтобы вырасти как команда. Мы показывали, что могущественны тактически, технически, что мы уверены в будущем.

Мы функционируем, как команда, обороняемся, как команда, и атакуем. Мы никогда не будем разделять команду. Возраст игроков меня не интересует. Только то — чего мы стоим как команда. Мы сегодня были сильны, амбициозны, храбры, сплоченны.

Наша команда всегда понимала, что может выиграть, если будет внимательной в течение всего матча. Я доволен командой. Также счастлив, что вся семья "Шахтера" празднует. Многие ребята находятся не с нами, но они очень рады тому, что мы сделали. Мы также радуемся, что можем подарить им эту радость.

Остался при своем мнении. У нас сильнейшая группа. "Реал", "Интер" и "Боруссия" М — очень непростая группа. Это был первый матч. Ничего не потеряно, ничего не выиграно. Для всех команд открыты двери. Мы отдаем себе отчет в том, что нужно делать.

Надо закрыть эту игру, восстановить футболистов. В субботу уже нас ждет "Ворскла". У "Шахтера" очень лимитированный состав», — приводит слова Каштру «Футбол 1/2/3». 0