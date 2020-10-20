Тен Хаг: Уровень «Ливерпуля» не изменится только из-за отсутствия ван Дейка

Главный тренер «Аякса»поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Игра с "Ливерпулем" — серьезный вызов. Сейчас это лучшая команда мира.

Если в течение двух лет вы выигрываете Лигу чемпионов и премьер-лигу, то само собой являетесь претендентом на еще один титул в Лиге чемпионов.

С настроем и подготовкой у нас все в порядке. Мы будем действовать смело. Постараемся воплотить все задуманное в жизнь.

Рады ли мы, что не сыграет Вирджил ван Дейк? Нам нужно думать о тех, кто сыграет. Будет ли "Ливерпуль" другим в его отсутствие? Нет, их принципы неизменны.

Они легко могут найти достойную замену: качественный игрок А способен без проблем заменить качественного игрока Б.

Вся команда не может измениться только из-за отсутствия ван Дейка», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0