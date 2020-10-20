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    Тен Хаг: Уровень «Ливерпуля» не изменится только из-за отсутствия ван Дейка

    Футбол Аякс Ливерпуль Футбол Англии
    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг

    «Игра с "Ливерпулем" — серьезный вызов. Сейчас это лучшая команда мира.

    Если в течение двух лет вы выигрываете Лигу чемпионов и премьер-лигу, то само собой являетесь претендентом на еще один титул в Лиге чемпионов.

    С настроем и подготовкой у нас все в порядке. Мы будем действовать смело. Постараемся воплотить все задуманное в жизнь.

    Рады ли мы, что не сыграет Вирджил ван Дейк? Нам нужно думать о тех, кто сыграет. Будет ли "Ливерпуль" другим в его отсутствие? Нет, их принципы неизменны.

    Они легко могут найти достойную замену: качественный игрок А способен без проблем заменить качественного игрока Б.

    Вся команда не может измениться только из-за отсутствия ван Дейка», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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