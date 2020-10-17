АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось вничью, «Ман Сити» примет «Арсенал»

«Эвертон» — «Ливерпуль» 2:2
В матче 5-го тура АПЛ на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2 (1:1).
Уже на 3-й минуте матча забил Мане. Коулман на правом фланге потерял Робертсона, дав ему беспрепятственно пройти в штрафную и выполнить передачу на Мане, который пробил точно в левый нижний угол ворот.
Ответ хозяев последовал на 20-й. Хамес закрутил мяч с углового к ближнему углу вратарской, где Кин здорово выпрыгнул и пробил головой под перекладину.
На 72-й минуте Мохамед Салах вывел красных вперед. Хендерсон прострелил в штрафную с правого фланга и Мо в касание пробил в дальний угол ворот.
От поражения «ирисок» спас Доминик Калверт-Льюин, сравнявший счет на 81-й минуте. Люка Динь прошел здорово навесил слева в центр, а Калверт-Льюин классно пробил головой и заставил Адриана капитулировать.
В компенсированное время Джордан Хендерсон поразил ворота хозяев, но после просмотра повтора судья гол не засчитал из-за офсайда.
«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.
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