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    АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось вничью, «Ман Сити» примет «Арсенал»

    Обзор матчей пятого игрового дня в английской Премьер-лиге

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    «Эвертон» — «Ливерпуль»
    «Эвертон» — «Ливерпуль»
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    С 17 по 19 октября в АПЛ состоятся поединки пятого тура.

    «Эвертон» — «Ливерпуль» 2:2

    В матче 5-го тура АПЛ на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2 (1:1).

    Уже на 3-й минуте матча забил Мане. Коулман на правом фланге потерял Робертсона, дав ему беспрепятственно пройти в штрафную и выполнить передачу на Мане, который пробил точно в левый нижний угол ворот.

    Ответ хозяев последовал на 20-й. Хамес закрутил мяч с углового к ближнему углу вратарской, где Кин здорово выпрыгнул и пробил головой под перекладину.

    На 72-й минуте Мохамед Салах вывел красных вперед. Хендерсон прострелил в штрафную с правого фланга и Мо в касание пробил в дальний угол ворот.

    От поражения «ирисок» спас Доминик Калверт-Льюин, сравнявший счет на 81-й минуте. Люка Динь прошел здорово навесил слева в центр, а Калверт-Льюин классно пробил головой и заставил Адриана капитулировать.

    В компенсированное время Джордан Хендерсон поразил ворота хозяев, но после просмотра повтора судья гол не засчитал из-за офсайда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Ливерпуль 2:2
    Голы: 0:1 Садио Мане (3'), 1:1 Майкл Кин (19'), 1:2 Мохамед Салах (72'), 2:2 Доминик Калверт-Льюин (81') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман (Бен Годфри, 31'), Аллан, Abdoulaye Doucoure (Алекс Айуоби, 78'), Андре Гомеш (Гилфи Сигурдссон, 73'), Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес Ливерпуль: Адриан, Вирджил ван Дейк (Джозеф Гомес, 11'), Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо (Жоржиньо Вейналдум, 90'), Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино (Диогу Жота, 78'), Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждения: Хамес Родригес (45'), Садио Мане (67'), Андре Гомеш (69'), Аллан (84'), Фабиньо (84') Удаление: Ришарлисон (90')

    «Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.

    «Челси» — «Саутгемптон»

    17 октября, 17:00

    «Манчестер Сити» — «Арсенал»

    17 октября, 19:30

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    17 октября, 22:00

    «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»

    18 октября, 14:00

    «Кристал Пэлас» — «Брайтон»

    18 октября, 16:00

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

    18 октября, 18:30

    «Лестер» — «Астон Вилла»

    18 октября, 21:15

    «Вест Бромвич» — «Бернли»

    19 октября, 19:30

    «Лидс» — «Вулверхэмптон»

    19 октября, 22:00

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