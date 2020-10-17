АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось вничью, «Ман Сити» примет «Арсенал»

С 17 по 19 октября в АПЛ состоятся поединки пятого тура.

«Эвертон» — «Ливерпуль» 2:2

В матче 5-го тура АПЛ на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2 (1:1).

Уже на 3-й минуте матча забил Мане. Коулман на правом фланге потерял Робертсона, дав ему беспрепятственно пройти в штрафную и выполнить передачу на Мане, который пробил точно в левый нижний угол ворот.

Ответ хозяев последовал на 20-й. Хамес закрутил мяч с углового к ближнему углу вратарской, где Кин здорово выпрыгнул и пробил головой под перекладину.

На 72-й минуте Мохамед Салах вывел красных вперед. Хендерсон прострелил в штрафную с правого фланга и Мо в касание пробил в дальний угол ворот.

От поражения «ирисок» спас Доминик Калверт-Льюин, сравнявший счет на 81-й минуте. Люка Динь прошел здорово навесил слева в центр, а Калверт-Льюин классно пробил головой и заставил Адриана капитулировать.

В компенсированное время Джордан Хендерсон поразил ворота хозяев, но после просмотра повтора судья гол не засчитал из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Ливерпуль 2:2 Голы: 0:1 Садио Мане (3'), 1:1 Майкл Кин (19'), 1:2 Мохамед Салах (72'), 2:2 Доминик Калверт-Льюин (81') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман (Бен Годфри, 31'), Аллан, Abdoulaye Doucoure (Алекс Айуоби, 78'), Андре Гомеш (Гилфи Сигурдссон, 73'), Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес Ливерпуль: Адриан, Вирджил ван Дейк (Джозеф Гомес, 11'), Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо (Жоржиньо Вейналдум, 90'), Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино (Диогу Жота, 78'), Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждения: Хамес Родригес (45'), Садио Мане (67'), Андре Гомеш (69'), Аллан (84'), Фабиньо (84') Удаление: Ришарлисон (90')

«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.

«Челси» — «Саутгемптон»

17 октября, 17:00

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

17 октября, 19:30

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

17 октября, 22:00

«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»

18 октября, 14:00

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»

18 октября, 16:00

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

18 октября, 18:30

«Лестер» — «Астон Вилла»

18 октября, 21:15

«Вест Бромвич» — «Бернли»

19 октября, 19:30

«Лидс» — «Вулверхэмптон»

19 октября, 22:00