«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, заявил Оздоев

Полузащитник «Зенита»оценил шансы питерского клуба на выход из группы в Лиге чемпионов.

«Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Для нас задача — выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним ее. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели "Динамо" и "Ростов", многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю.

На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. "Краснодар" подтвердил, что уровень другой — впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге чемпионов — огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть», — приводит слова Оздоева «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Россия 24». 0