«Бавария» сыграет на своем поле против «Хольштайн Киль» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Хольштайн Киль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав в 19 матчах 48 очков.

Последние матчи: в среду «Бавария» выиграла на своем поле у «Слована» (3:1) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

Рекордмайстер вышел в плей-офф главного турнира, но при этом смог попасть в топ-8 и будет играть в предварительном раунде.

Перед этим «Бавария» с трудом выиграла на выезде у «Фрайбурга» (2:1) в рамках Бундеслиги.

Но самое главное, что команда Венсана Компани отреагировала на разгромное поражение от «Фейенорда» (0:3) в Роттердаме.

Не сыграют: Хироки Ито, Алфонсо Дейвис и Леон Горецка.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бавария» действительно ужасно сыграла против «Фейенорда», но все-таки быстро пришла в себя. Правда, в матче против «Слована» команда Компани явно не напрягалась. Скромный соперник чувствовал себя максимально комфортно на «Альянц Арене».

Есть ощущение, что «Бавария» бережет силы и эмоции на более сложные матчи. Во второй половине февраля мюнхенский клуб ждут непростые встречи с «Байером», «Айнтрахтом» и «Штутгартом».

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн» находится на предпоследней строчке, набрав лишь 12 очков в 19 предыдущих турах.

Последние матчи: после небольшого зимнего перерыва «Хольштайн» набрал четыре очка в четырех матчах, что в его случае можно считать колоссальным успехом на фоне предыдущих неудач.

На прошлой неделе команда Марселя Раппа отобрала очки у «Вольфсбурга» (2:2). Но главным сюрпризом стала, конечно же, домашняя победа над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2.

Не сыграют: Марвин Шульц, Николай Ремберг и Сюто Матино (забил семь мячей в 18 матчах).

Состояние команды: пока рано говорить о том, что «Хольштайн» по итогам сезона покинет первую Бундеслигу, но шансов остаться в элитном дивизионе действительно немного.

Главная проблема команды Раппа — слабая игра в обороне. Там порой просто проходной двор. «Хольштайну» срочно нужны надежные защитники.

Статистика для ставок

«Бавария» забила 30 мячей в девяти домашних матчах Бундеслиги

«Бавария» выиграла восемь из девяти домашних матчей в рамках Бундеслиги

«Хольштайн» пропустил 48 мячей в 19 турах и занимает последнее место по этому показателю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в разгромной победе «Баварии». На ничью можно поставить за 17.00, а на победу «Хольштайна» — за 38.00.

Прогноз: в первом круге «Бавария» выиграла у «Хольштайна» со счетом 6:1. При желании хозяева и в предстоящем матче могут спокойно забить не меньше пяти мячей.

Рискнем предположить, что Гарри Кейн не упустит возможность достичь отметки в 20 голов в текущем чемпионате Германии. Сейчас в активе англичанина 17 результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: тотал «Баварии» больше 4,5 за 2.42.

Прогноз: также логично предположить, что и до, и после перерыва «Бавария» будет результативная игра. Болельщикам такое точно понравится.

Ставка: тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.09.