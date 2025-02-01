1 февраля в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Реал». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Мадрид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: команда из Барселоны продолжает отчаянную борьбу за выживание.

В настоящий момент «бело-синие» имеют на своем счету 20 очков и идут на 18-м месте в турнирной таблице.

Каталонский коллектив смог забить 20 мячей, а пропустил целых 33.

Последние матчи: в прошлых турах «попугаи» сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и «Леганесом» (1:1), а также победили «Вальядолид» (2:1).

До этого же команда из столицы Каталонии уступила «Лас-Пальмасу» (0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим «Эспаньол» поделил очки с «Валенсией» (1:1) и «Осасуной» (0:0).

Не сыграют: травмированы только Хосе Катала и Пабло Рамон.

Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса в последнее время набрали достаточно неплохой ход, смогли подняться со дна турнирной таблице и сейчас их отставание от спасительной зоны составляет всего один балл.

Думается, что «Эспаньол» так и будет бороться за выживание в этом сезоне, а главной задачей команды является как раз сохранение прописки в элите.

«Реал»

Турнирное положение: мадридская команда является главным фаворитом в борьбе за золотые медали.

Сейчас у «сливочных» 49 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Мадрида смог 50 раз поразить ворота соперников и 20 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» переиграл «Вальядолид» (3:0) и «Лас-Пальмас» (4:1).

Также мадридцы обыграли «Сельту» (5:2) в Кубке Испании, но проиграли «Барселоне» (2:5) в Суперкубке страны.

Действующие чемпионы Испании также разбили «Зальцьбург» (5:1) и «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Эдер Милитао и Дани Карвахаль.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти, как и всегда, продолжают быть фаворитами всех турниров. «Реал» имеет комфортный отрыв в чемпионате и продолжает борьбу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Команде из столицы Испании непозволительно оставаться без трофеев, поэтому «Реал» точно должен что-то выигрывать еще и хотя бы по тому, что у него сильнейший состав в стране.

Статистика для ставок

«Эспаньол» проиграл только 1 из последних 6 матчей

«Реал» выиграл последние 5 матчей во всех турнирах

В последней очной игре в первом круге «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Эспаньола» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Реал» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1,95.

Прогноз: «Эспаньол» в последнее время регулярно забивает, поэтому может сделать это и в этой игре. Ну а «Реал» забьет точно.

Ставка: обе забьют за 2.00.