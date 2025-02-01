Эспаньол
Реал Мадрид
«Эспаньол»
Турнирное положение: команда из Барселоны продолжает отчаянную борьбу за выживание.
В настоящий момент «бело-синие» имеют на своем счету 20 очков и идут на 18-м месте в турнирной таблице.
Эспаньол — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Каталонский коллектив смог забить 20 мячей, а пропустил целых 33.
Последние матчи: в прошлых турах «попугаи» сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и «Леганесом» (1:1), а также победили «Вальядолид» (2:1).
До этого же команда из столицы Каталонии уступила «Лас-Пальмасу» (0:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Перед этим «Эспаньол» поделил очки с «Валенсией» (1:1) и «Осасуной» (0:0).
Не сыграют: травмированы только Хосе Катала и Пабло Рамон.
Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса в последнее время набрали достаточно неплохой ход, смогли подняться со дна турнирной таблице и сейчас их отставание от спасительной зоны составляет всего один балл.
Думается, что «Эспаньол» так и будет бороться за выживание в этом сезоне, а главной задачей команды является как раз сохранение прописки в элите.
«Реал»
Турнирное положение: мадридская команда является главным фаворитом в борьбе за золотые медали.
Сейчас у «сливочных» 49 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Мадрида смог 50 раз поразить ворота соперников и 20 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» переиграл «Вальядолид» (3:0) и «Лас-Пальмас» (4:1).
Также мадридцы обыграли «Сельту» (5:2) в Кубке Испании, но проиграли «Барселоне» (2:5) в Суперкубке страны.
Действующие чемпионы Испании также разбили «Зальцьбург» (5:1) и «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Эдер Милитао и Дани Карвахаль.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти, как и всегда, продолжают быть фаворитами всех турниров. «Реал» имеет комфортный отрыв в чемпионате и продолжает борьбу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.
Команде из столицы Испании непозволительно оставаться без трофеев, поэтому «Реал» точно должен что-то выигрывать еще и хотя бы по тому, что у него сильнейший состав в стране.
Статистика для ставок
- «Эспаньол» проиграл только 1 из последних 6 матчей
- «Реал» выиграл последние 5 матчей во всех турнирах
- В последней очной игре в первом круге «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Эспаньола» — в 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.
- 1.95Эльденсе — Гранада: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.00Монако — Осер: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 2.10Спартак — Астана: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: «Реал» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1,95.
Прогноз: «Эспаньол» в последнее время регулярно забивает, поэтому может сделать это и в этой игре. Ну а «Реал» забьет точно.
Ставка: обе забьют за 2.00.