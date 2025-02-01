ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» сыграет против «Ман Сити»Жеребьевка ЛЧ: «Реал» против «Ман Сити», французская дуэль и удача для «Баварии» Станислав ЧерчесовСамара, Белград или Абу-Даби? Куда податься Черчесову после фиаско в сборной Казахстана Тони Фергюсон14 лет словно мгновение — какой получилась карьера Тони Фергюсона в UFC?
  • 21:49
    • Гол Мусаева обеспечил ЦСКА победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ
  • 21:30
    • LiveSport.ru опубликовал календарь матчей 1/16 финала Лиги чемпионов
  • 20:46
    • Мбаппе признан лучшим игроком месяца в Примере
    Все новости спорта

    «Реал» разгромит «Эспаньол»?!

    «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 1 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Эспаньол Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Реал Мадрид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус («Реал»)
    1 февраля в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Реал». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Мадрид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Февраля 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: команда из Барселоны продолжает отчаянную борьбу за выживание.

    В настоящий момент «бело-синие» имеют на своем счету 20 очков и идут на 18-м месте в турнирной таблице.

    Эспаньол — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Каталонский коллектив смог забить 20 мячей, а пропустил целых 33.

    Последние матчи: в прошлых турах «попугаи» сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и «Леганесом» (1:1), а также победили «Вальядолид» (2:1).

    До этого же команда из столицы Каталонии уступила «Лас-Пальмасу» (0:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим «Эспаньол» поделил очки с «Валенсией» (1:1) и «Осасуной» (0:0).

    Не сыграют: травмированы только Хосе Катала и Пабло Рамон.

    Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса в последнее время набрали достаточно неплохой ход, смогли подняться со дна турнирной таблице и сейчас их отставание от спасительной зоны составляет всего один балл.

    Думается, что «Эспаньол» так и будет бороться за выживание в этом сезоне, а главной задачей команды является как раз сохранение прописки в элите.

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридская команда является главным фаворитом в борьбе за золотые медали.

    Сейчас у «сливочных» 49 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.

  • Триумфальный «Ливерпуль» и провал «Ман Сити». Победители и проигравшие общего этапа Лиги чемпионов
  • Похоже, команда Пепа Гвардиолы и близко не подберется ко второй европейской короне
  • Вчера

    • Коллектив из Мадрида смог 50 раз поразить ворота соперников и 20 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» переиграл «Вальядолид» (3:0) и «Лас-Пальмас» (4:1).

    Также мадридцы обыграли «Сельту» (5:2) в Кубке Испании, но проиграли «Барселоне» (2:5) в Суперкубке страны.

    Действующие чемпионы Испании также разбили «Зальцьбург» (5:1) и «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Эдер Милитао и Дани Карвахаль.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти, как и всегда, продолжают быть фаворитами всех турниров. «Реал» имеет комфортный отрыв в чемпионате и продолжает борьбу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Команде из столицы Испании непозволительно оставаться без трофеев, поэтому «Реал» точно должен что-то выигрывать еще и хотя бы по тому, что у него сильнейший состав в стране.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» проиграл только 1 из последних 6 матчей

    • «Реал» выиграл последние 5 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре в первом круге «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Эспаньола» — в 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Реал» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1,95.

    Прогноз: «Эспаньол» в последнее время регулярно забивает, поэтому может сделать это и в этой игре. Ну а «Реал» забьет точно.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Бублик — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч НАК Бреда — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эльденсе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Вердер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Палермо — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леганес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.58
  • Экспресс дня 31 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Боавишта — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шарлотт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Филадельфия — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. «Реал» разгромит «Эспаньол»?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры