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    Черногория проиграла Люксембургу в Лиге наций

    Черногория — Люксембург: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига наций Сборная Люксембурга Сборная Лихтенштейна Сборная Черногории Сборная Сан-Марино Сборная Фарер Сборная Андорры Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная Черногории потерпела домашнее поражение от команды Люксембурга (1:2) в матче 4-го тура Лиги наций в группе 1 Лиги С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева — отличился Игор Иванович. На 42-й минуте Эдвин Муратович сравнял счет.

    Победу гостям принес гол Данель Синани на 86-й минуте.

    В компенсированное время на поле случилась небольшая потасовка, по итогам которой у хозяев были удалены Марко Янкович и Марко Симич, а у гостей — Оливье Тилл.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Черногория — Люксембург 1:2
    Голы: 1:0 Igor Ivanovic (34'), 1:1 Эдвин Муратович (42'), 1:2 Данель Синани (86') Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Стефан Савич, Момчило Распопович (Marko Vukcevic, 79'), Марко Симич, Никола Вукчевич, Igor Ivanovic (Марко Янкович, 86'), Стеван Йоветич, Сеад Хакшабанович, Небойша Косович (Александар Шчекич, 78'), Дино Исламович (Фатос Бечирай, 66') Люксембург: Антони Морис, Ларс Кристьян Крог Жерсон, Дирк Карлсон, Лоран Жанс, Алдин Скендерович, Данель Синани (Оливье Тилл, 90'), Венсан Тиль (Морис Девилль, 58'), Леандро Баррейро Мартинс, Mica, Эдвин Муратович (Майкл Сантос, 89'), Жерсон Родригес Предупреждения: Леандро Баррейро Мартинс (18'), Никола Вукчевич (27'), Марко Симич (39'), Igor Ivanovic (62'), Момчило Распопович (75'), Марко Симич (90') Удаления: Марко Янкович (90'), Оливье Тилл (90')

    Лига С, группа 1: 1. Черногория — 9 очков, 2. Люксембург — 9, 3. Азербайджан — 4, 4. Кипр — 1.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В матче группы 1 Лиги Д сборная Фарерских островов на своем поле обыграла команду Андорры — 2:0.

    Дублем в составе хозяев отметился Клеминт Ольсен. Отметим, что на 36-й минуте пенальти в ворота гостей не реализовал Халлур Ханссон.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D1
    Фарерские острова — Андорра 2:0
    Голы: 1:0 Клеминт Ольсен (19'), 2:0 Клеминт Ольсен (33') Фарерские острова: Тейтур Гестсон, Йоаннес Кальсё Даниэльсен (Гилли Ролантссон, 72'), Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад (Хедин Хансен, 90'), Одмар Феро, Халлур Ханссен, Йоаннес Бьярталид, Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар (Андреас Лава Ольсен, 72'), Мейнхард Ольсен (Joan Simun Edmundsson, 55'), Клеминт Ольсен Андорра: Хосе Гомес, Albert Alavedra, Эмили Гарсия, Мойсес Сан-Никола, Жоан Сервос, Марк Ребес (Серхио Морено, 88'), Марк Пужоль, Жорди Алаез (Виктор Бернат-Куадрос, 89'), Алешандре Мартинез (Хорди Рубио, 71'), Марсио Виейра (Кристиан Мартинес, 62'), Ricard Fernandez (Аарон Санчес, 71') Предупреждения: Брандур Хендрикссон (8'), Халлур Ханссен (10'), Мойсес Сан-Никола (37'), Мейнхард Ольсен (45'), Ricard Fernandez (59'), Андреас Лава Ольсен (79')

    Лига Д, группа 1: 1. Фарерские острова — 10 очков, 2. Мальта — 5, 3. Латвия — 3, 4. Андорра — 2.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В матче группы 2 Лиги Д сборная Лихтенштейна на своем поле сыграла вничью с командой Сан-Марино — 0:0.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D2
    Лихтенштейн — Сан-Марино 0:0
    Лихтенштейн: Бенджамин Бюхель, Макс Гопель (Сандро Вольфингер, 46'), Андреас Малин, Сейхан Йилдыз, Йенс Хофер (Филипп Оспельт, 46'), Даниэль Брандле (Фабио Вольфингер, 75'), Арон Зеле, Деннис Саланович, Мартин Бюхель (Ливио Мейер, 8'), Николас Хаслер, Даниэль Кауфман Сан-Марино: Симоне Бенедеттини, Мирко Палацци, Кристиан Бролли, Данте Карлос Росси, Мануэль Баттистини, Энрико Голинуччи, Фабио Томассини, Хосе Хирш Адольфо, Лоренцо Лунадей (Марчелло Муларони, 86'), Филиппо Берарди, Никола Нанни Предупреждения: Даниэль Брандле (23'), Лоренцо Лунадей (58'), Энрико Голинуччи (63'), Хосе Хирш Адольфо (71'), Данте Карлос Росси (79'), Ливио Мейер (81'), Николас Хаслер (82'), Марчелло Муларони (89'), Сейхан Йилдыз (90'), Арон Зеле (90')

    Лига Д, группа 2: 1. Гибралтар — 6 очков (2 матча), 2. Лихтенштейн — 4(3), 3. Сан-Марино — 1 (3). 0

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