Венгер предложил отменить Лигу наций и проводить ЧМ и Евро раз в 2 года

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футболапредложил упразднить Лигу наций и чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Немногие сумеют объяснить.

Нужно проводить как можно меньше турниров. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года, вероятно, более подходящий вариант для современного мира», — заявил Венгер.

Бывший наставник «Арсенала» также ответил на вопрос, не приведет ли частое проведение чемпионата мира к потере ценности турнира.

«Тем, кто так говорит, я всегда отвечаю — восприятие турнира связано не со временем ожидания, а с качеством соревнования. В конце концов, люди смотрят Лигу чемпионов каждый год.

По моему мнению, это был бы большой шаг вперед», — поделился мнением Венгер в интервью Bild. 0