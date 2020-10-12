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    Венгер предложил отменить Лигу наций и проводить ЧМ и Евро раз в 2 года

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    Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил упразднить Лигу наций и чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Спросите людей на улицах, что такое Лига наций. Немногие сумеют объяснить.

    Нужно проводить как можно меньше турниров. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года, вероятно, более подходящий вариант для современного мира», — заявил Венгер.

    Бывший наставник «Арсенала» также ответил на вопрос, не приведет ли частое проведение чемпионата мира к потере ценности турнира.

    «Тем, кто так говорит, я всегда отвечаю — восприятие турнира связано не со временем ожидания, а с качеством соревнования. В конце концов, люди смотрят Лигу чемпионов каждый год.

    По моему мнению, это был бы большой шаг вперед», — поделился мнением Венгер в интервью Bild. 0

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