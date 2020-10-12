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    Феликс Магат: Месси брал трофеи, а не Гвардиола

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    Бывший главный тренер «Баварии» Феликс Магат считает, что не Хосеп Гвардиола зарабатывал трофеи, а Лионель Месси. По его мнению, система испанского специалиста работала только в «Барселоне».

    Феликс Магат
    Феликс Магат

    «Месси брал трофеи, а не Гвардиола. Без Месси система Пепа никогда не работала так успешно. В противном случае он уже давно выиграл бы Лигу чемпионов с "Баварией" или "Манчестер Сити".

    Это работало исключительно из-за Лионеля Месси, который решает исход игры из ниоткуда. На мой взгляд, Гвардиола слишком часто проигрывает еще на стадии подготовки, желая заранее выиграть матч. Переоценка тактики часто выливается в ошибочные решения, которые препятствуют успеху», — приводит слова Магата Sport Bild. 0

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