Леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» сыграют между собой в центральном матче 22-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Байер»

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от лидирующей «Баварии» на 8 очков. Действующий чемпион Германии набрал 46 баллов в 21-м матче — 13 побед, 7 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 49:27.

В крайнем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью во второй раз за последние три матча. «Фармацевты» не смогли забить «Вольфсбургу» (0:0), а тремя турами ранее «Байер» упустил победу над «Лейпцигом» (2:2). Между этими матчами команда из Леверкузена на своей арене уверенно обыграла «Хоффенхайм» — 3:1.

На прошлой неделе «Байер» также сыграл в 1/4 финала Кубке Германии против «Кёльна». «Фармацевты» уступали 0:2 во втором тайме, но смогли сравнять, а затем дожали соперника в дополнительное время — победа 3:2.

«Бавария»

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с комфортным отрывом в 8 баллов от второй строчки. Мюнхенцы набрали 54 очка, одержав 17 побед при 3-х ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 65:19.

На этой неделе «Бавария» успешно провела гостевой матч против «Селтика» в рамках 1/16 финала Лиги Чемпионов. Подопечные Компани одержали победу со счетом 2:1 и с хорошим настроением ожидают ответную игру, которая состоится 18 февраля.

«Бавария» подходит к предстоящей встрече с семиматчевой победной серией в Бундеслиге. В крайнем туре мюнхенцы на своей поле разгромили «Вердер» со счетом 3:0.

Личные встречи

В матче первого круга команды разошлись миром — ничья 1:1. После этого «Байер» и «Бавария» пересеклись между собой в 1/8 финала Кубка Германии, где сильнее оказалась команда из Леверкузена — 1:0.

В последних 10-ти матчах на счету мюнхенцев 4 победы, «Байер» выиграл трижды и еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Бавария» с коэффициентом 2.20.