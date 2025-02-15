В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Баварию». Поединок пройдет 15 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Подопечные Хаби Алонсо располагаются на 2-й позиции в Бундеслиге, набрав 46 очков за 21 встречу. «Байер» отстает от «Баварии» на 8 баллов.

К слову, команда также занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч, также уступая лидерству «Баварии». «Байер» сумел набрать 26 очков из 33-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги команда потеряла очки с «Вольфсбургом», сыграв вничью 0:0. Матчем ранее «Байер» обыграл «Кельн» (3:2 ДВ). в Кубке Германии.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Байер» трижды победил и дважды сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: Жанюэль Белосьян и Мартин Террье (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Байер» продолжает свою погоню за «Баварией», но есть ощущение, что подопечным Хаби Алонсо будет тяжело бороться с мюнхенцами, ведь отставание уже довольно большое.

В нынешнем сезоне расцвел нападающий Патрик Шик, форвард стал стабильнее давать результат. За 18 матчей чех забил 14 голов, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 54 очками в активе после 21-го тура. «Бавария» опережает ближайшего преследователя уже на 8 пунктов.

Стоит отметить, что команда также лидирует по показателю гостевых встреч. «Бавария» потеряла только 7 очков, набрав 23 балла на чужом поле. К тому же, за 10 встреч при чужих трибунах мюнхенцы забили 28 голов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Бавария» обыграла «Селтик» на чужом поле в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. До этого команда всухую одолела «Вердер» (3:0).

У «Баварии» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период мюнхенцы обыграли «Хольштайн» (4:3), «Слован» (3:1) и «Фрайбург» (2:1).

Не сыграют: Алфонсо Дэйвис (травма) и Жоау Пальнья (болезнь).

Состояние команды: «Бавария» проводит отличный сезон. У мюнхенцев отлично работает каждая линия. Команда много забивает, мало пропускает и стабильно набирает очки.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает разрывать Бундеслигу. Форвард лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги. За 19 встреч англичанин забил 21 гол и сделал 7 ассистов.

Статистика для ставок

«Байер» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Бавария» выиграла 5 последних встреч во всех турнирах

В последних 5-и очных противостояниях «Байер» ни разу не проиграл «Баварии» (3 победы и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 2.25, победа «Байера» — 3.00, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Предстоящий матч для «Байера» — отличная возможность вернуться в гонку за 1-ю строчку.

Ставка: Победа «Байера» с форой (0) за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Байер» сумеет открыть счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Байера» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.95.