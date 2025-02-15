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    Сможет ли «Байер» вернуться в гонку за лидерство?

    «Байер» — «Бавария». Команда Хаби Алонсо попытается приблизиться к лидеру. На что лучше сделать ставку 15 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 22-го тура чемпионата Германии с коэффициентом 2.20

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
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    Патрик Шик — нападающий «Байера»
    В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Баварию». Поединок пройдет 15 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Февраля 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: Подопечные Хаби Алонсо располагаются на 2-й позиции в Бундеслиге, набрав 46 очков за 21 встречу. «Байер» отстает от «Баварии» на 8 баллов.

    К слову, команда также занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч, также уступая лидерству «Баварии». «Байер» сумел набрать 26 очков из 33-х возможных на своем поле.

    Байер — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги команда потеряла очки с «Вольфсбургом», сыграв вничью 0:0. Матчем ранее «Байер» обыграл «Кельн» (3:2 ДВ). в Кубке Германии.

    У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Байер» трижды победил и дважды сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Жанюэль Белосьян и Мартин Террье (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Байер» продолжает свою погоню за «Баварией», но есть ощущение, что подопечным Хаби Алонсо будет тяжело бороться с мюнхенцами, ведь отставание уже довольно большое.

    В нынешнем сезоне расцвел нападающий Патрик Шик, форвард стал стабильнее давать результат. За 18 матчей чех забил 14 голов, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 54 очками в активе после 21-го тура. «Бавария» опережает ближайшего преследователя уже на 8 пунктов.

    Стоит отметить, что команда также лидирует по показателю гостевых встреч. «Бавария» потеряла только 7 очков, набрав 23 балла на чужом поле. К тому же, за 10 встреч при чужих трибунах мюнхенцы забили 28 голов.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Бавария» обыграла «Селтик» на чужом поле в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. До этого команда всухую одолела «Вердер» (3:0).

    У «Баварии» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период мюнхенцы обыграли «Хольштайн» (4:3), «Слован» (3:1) и «Фрайбург» (2:1).

    Не сыграют: Алфонсо Дэйвис (травма) и Жоау Пальнья (болезнь).

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    Состояние команды: «Бавария» проводит отличный сезон. У мюнхенцев отлично работает каждая линия. Команда много забивает, мало пропускает и стабильно набирает очки.

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает разрывать Бундеслигу. Форвард лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги. За 19 встреч англичанин забил 21 гол и сделал 7 ассистов.

    Статистика для ставок

    • «Байер» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • «Бавария» выиграла 5 последних встреч во всех турнирах

    • В последних 5-и очных противостояниях «Байер» ни разу не проиграл «Баварии» (3 победы и 2 ничьих)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 2.25, победа «Байера» — 3.00, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Предстоящий матч для «Байера» — отличная возможность вернуться в гонку за 1-ю строчку.

    Ставка: Победа «Байера» с форой (0) за 2.20.

    Прогноз: Можно предположить, что «Байер» сумеет открыть счет уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Байера» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.95.

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    «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Байер» вернуться в гонку за лидерство?
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