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    Сборные Франции и Португалии голов не забили

    Франция — Португалия: счет матча 0:0

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    Сборная Франции сыграла вничью с командой Португалии в матче Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча лиги А группы 3, которая прошла на «Стад де Франс», завершилась со счетом 0:0.

    В целом команды провели равную игру с обоюдными шансами, но в атаке не преуспели.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Франция — Португалия 0:0
    Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, N'Golo Kante, Оливье Жиру (Антони Марсьяль, 74'), Килиан Мбаппе (Кингсли Коман, 84') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру (Жоау Канселу, 89'), Бруну Фернандеш (Ренату Саншеш, 80'), Перейра Данилу, Вилльям Карвалью (Жоау Моутинью, 88'), Криштиану Роналду, Бернарду Силва (Диогу Жота, 61'), Жоау Фелиш (Франсиску Тринкан, 89') Предупреждение: Рубен Диаш (2')

    В турнирной таблице Португалия занимает первое место (7 очков), а Франция — второе (7 очков). Далее идут Хорватия (3) и Швеция (0). 0

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