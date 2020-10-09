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    Исландия и Венгрия вышли в финал отбора на чемпионат Европы

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    Сборная Исландии одержала домашнюю победу над командой Румынии (2:1) в полуфинале плей-офф отборочного раунда к чемпионату Европы.

    Венгрия — Болгария
    Венгрия — Болгария

    В составе победителей дубль оформил полузащитник «Эвертона» Гюльфи Сигурдссон (16-я и 35-я минуты). За румын отличился Александру Максим (62, с пенальти).

    В финальном матче за выход на Евро исландцы сыграют с Венгрией, которая в полуфинальном матче переиграла на выезде команду Болгарии — 3:1.

    По голу в ворота соперника забили Вилли Орбан (17), Жолт Кальмар (47) и Неманья Николич (75).

    Болгары в самом конце встречи смогли лишь размочить счет — Георги Йомов отличился на 89-й минуте.

    Еще в одном полуфинале сборная Северной Македонии нанесла поражение команде Косово — 2:1.

    Победителям помогли точный удар Дарко Велковски (33) и автогол Фидана Алити (16). За команду Косово забил Флоран Хадергьонай (29).

    За путевку на чемпионат Европы Северная Македония поспорит с Грузией. 0

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