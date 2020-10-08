«Спартак» может арендовать защитника «Уотфорда»

Испанский защитник «Уотфорда»может продолжить карьеру в, сообщает Sport.es.

По данным издания, 29-летний игрок обороны будет арендован российской командой на один сезон с последующей обязательной опцией выкупа.

Сообщается, что первые переговоры состоялись несколько дней назад, и в настоящее время проходит работа над последними деталями личного контракта защитника.

«Мы пока общаемся со "Спартаком", посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что Кико приедет в ближайшее время в Москву, чтобы посмотреть команду и город», — сказал агент игрока Альберт Ботинес «Спорт-Экспрессу».

Понижение «Уотфорда» в чемпионате в прошлом сезоне ускорило принятие решения об уходе из клуба бывшего защитника резервных команд «Барселоны» и «Реала».

В минувшем сезоне английской премьер-лиги Фемения провел 28 матчей и отдал одну результативную передачу. 0