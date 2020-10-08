ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахОценка клубов АПЛ. «Ливерпуль» все еще фаворит или нас ждет год Моуринью?
  • 21:08
    • Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
  • 23:58
    • Англия разгромила Уэльс в товарищеском матче
  • 23:50
    • Сборная Бельгии упустила победу над Кот-д'Ивуаром
  • 23:32
    • «Спартак» может арендовать защитника «Уотфорда»
  • 23:20
    • «Шахтер» сообщил о 18 случаях коронавируса в клубе
    Все новости спорта

    «Спартак» может арендовать защитника «Уотфорда»

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Уотфорд Чемпионшип Футбол Англии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Испанский защитник «Уотфорда» Франсиско Фемения может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Sport.es.

    Франсиско Фемения
    Франсиско Фемения

    По данным издания, 29-летний игрок обороны будет арендован российской командой на один сезон с последующей обязательной опцией выкупа.

    Сообщается, что первые переговоры состоялись несколько дней назад, и в настоящее время проходит работа над последними деталями личного контракта защитника.

    «Мы пока общаемся со "Спартаком", посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что Кико приедет в ближайшее время в Москву, чтобы посмотреть команду и город», — сказал агент игрока Альберт Ботинес «Спорт-Экспрессу».

    Понижение «Уотфорда» в чемпионате в прошлом сезоне ускорило принятие решения об уходе из клуба бывшего защитника резервных команд «Барселоны» и «Реала».

    В минувшем сезоне английской премьер-лиги Фемения провел 28 матчей и отдал одну результативную передачу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Надаль максимально жестко ответить Шварцману?
  • Шварцман — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли Джокович пройти Циципаса?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сумеет ли «Сочи» забросить парочку шайб в ворота СКА?
  • СКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.18
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шварцман — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1259
  • Суперэкспресс на 10-11 октября
  • Послезавтра в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры