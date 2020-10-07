ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы

Московскийподал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 2020-2021.

Об этом сообщает пресс-служба «армейцев» в Twitter.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

В список «B» включены: Данила Боков, Тигран Аванесян, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

Напомним, ЦСКА попал в группу К, где сыграет с «Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Стартуют в турнире «армейцы» 22 октября в гостях против «Вольфсберга». 0