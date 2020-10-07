ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы

Об этом сообщает пресс-служба «армейцев» в Twitter.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.
Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.
В список «B» включены: Данила Боков, Тигран Аванесян, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.
Напомним, ЦСКА попал в группу К, где сыграет с «Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».
Стартуют в турнире «армейцы» 22 октября в гостях против «Вольфсберга». 0