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    • ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
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    ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы

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    Московский ЦСКА подал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 2020-2021.

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА

    Об этом сообщает пресс-служба «армейцев» в Twitter.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

    Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.

    Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

    В список «B» включены: Данила Боков, Тигран Аванесян, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

    Напомним, ЦСКА попал в группу К, где сыграет с «Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

    Стартуют в турнире «армейцы» 22 октября в гостях против «Вольфсберга». 0

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