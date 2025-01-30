«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 3:2, обзор голов

обыграл(3:2) в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ.

У «Краснодара» голы записали на свой счет Жоау Батчи на 22-й минуте и Никита Кривцов на 54-й минуте.

В составе «красно-белых» отличились Тео Бонгонда на 20-й минуте, Роман Зобнин на 70-й минуте и Даниил Зорин на 90+2-й минуте.

Зимний кубок РПЛ. Группа А. «Спартак» — «Краснодар» 3:2 (0:0, 0:0) Голы: 1:0 — 20 Бонгонда, 1:1 — 22 Батчи, 1:2 — 54 Кривцов, 2:2 — 70 Зобнин, 3:2 — 90 Зорин«Спартак»: Максименко, Рябчук (Мангаш, 59), Дуарте (Абена, 59), Барко (Зорин, 59), Мартинс Перейра (Зобнин, 59), Умяров (Пруцев, 59), Литвинов (Чернов, 59), Бонгонда (Медина, 59), Денисов (Хлусевич, 59), Маркиньос (Игнатов, 59), Угальде (Николсон, 59)«Краснодар»: Агкацев (Голиков, 59), Тормена (Панталеао, 46), Оласа (Хмарин, 46), Диего Коста (Ларионов, 46), Петров (Гонсалес, 46), Кастаньо (Кривцов, 46), Ленини (Газинский, 46), Батчи (Кобнан Дэвид, 46), Сперцян (Козлов, 46), Виктор Са (Олусегун, 46), Кордоба (Смолов, 46)Предупреждения: Умяров (28), Пруцев (73), Панталеао (87)

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в группе А Зимнего кубка РПЛ с 3 очками в активе. «Краснодар» — на 3-й строчке без набранных баллов.