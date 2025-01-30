Сегодня в 23:00 по московскому времени стартуют матчи заключительного тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом всех игр можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матчей

Кто уже вышел в 1/8 финала?

Пока что только «Лацио» обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала. Римская команда набрала 19 очков в 7-ми матчах, не проиграв ни разу (7 побед и ничья). В заключительном туре «Лацио» сыграет в гостях с «Брагой».

«Брага» — «Лацио»

Команды, которые точно сыграют минимум в 1/16 финала

«Айнтрахт», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Тоттенхэм», «Андерлехт», «Стяуа», «Галатасарай», «Будё-Глимт», «Виктория» и «Олимпиакос» уже ни при каких раскладах не опустятся ниже 24-го места. При этом каждая из команд имеет шансы выйти в 1/8 финала напрямую.

«Рома» — «Айнтрахт»

«Атлетик» — «Виктория»

«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»

«Лион» — «Лудогорец»

«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»

«Андерлехт» — «Хоффенхайм»

«Аякс» — «Галатасарай»

«Ницца» — «Будё-Глимт»

«Олимпиакос» — «Карабах»

Команды, которые претендуют на попадание в топ-24

«Рейнджерс», «АЗ Алкмар», «Юнион», «Аякс», ПАОК, «Реал Сосьедад», «Мидтьюлланн», «Эльфсборг», «Рома», «Ференцварош», «Фенербахче», «Бешикташ», «Порту», «Твенте», «Брага» и «Хоффенхайм».

Эти команды на данный момент занимают места с 13-е по 28-е. При этом «Рейнджерс», «АЗ Алкмар» и «Юнион» еще имеют теоретические шансы оказаться в топ-8 по итогам тура.

«Рейнджерс» — «Юнион»

«Ференцварош» — «АЗ Алкмар»

«Реал Сосьедад» — ПАОК

«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»

«Твенте» — «Бешикташ»

«Маккаби» — «Порту»

Кто уже точно не сыграет в плей-офф?

«Маккаби», «РФШ», «Славия», «Мальмё», «Лудогорец», «Карабах», «Ницца» и «Динамо» Киев потеряли все шансы на попадание в топ-24.

«Динамо» К — «РФШ»

«Славия» — «Мальмё»

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогнозы на все матчи заключительного тура Лиги Европы.