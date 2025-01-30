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    Лига Европы. Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного тура Лиги Европы

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    Сегодня в 23:00 по московскому времени стартуют матчи заключительного тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом всех игр можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матчей

    Кто уже вышел в 1/8 финала?

    Пока что только «Лацио» обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала. Римская команда набрала 19 очков в 7-ми матчах, не проиграв ни разу (7 побед и ничья). В заключительном туре «Лацио» сыграет в гостях с «Брагой».

    «Брага» — «Лацио»

    Команды, которые точно сыграют минимум в 1/16 финала

    «Айнтрахт», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Тоттенхэм», «Андерлехт», «Стяуа», «Галатасарай», «Будё-Глимт», «Виктория» и «Олимпиакос» уже ни при каких раскладах не опустятся ниже 24-го места. При этом каждая из команд имеет шансы выйти в 1/8 финала напрямую.

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    «Рома» — «Айнтрахт»
    «Атлетик» — «Виктория»
    «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»
    «Лион» — «Лудогорец»
    «Тоттенхэм» — «Эльфсборг»
    «Андерлехт» — «Хоффенхайм»
    «Аякс» — «Галатасарай»
    «Ницца» — «Будё-Глимт»
    «Олимпиакос» — «Карабах»

    Команды, которые претендуют на попадание в топ-24

    «Рейнджерс», «АЗ Алкмар», «Юнион», «Аякс», ПАОК, «Реал Сосьедад», «Мидтьюлланн», «Эльфсборг», «Рома», «Ференцварош», «Фенербахче», «Бешикташ», «Порту», «Твенте», «Брага» и «Хоффенхайм».

    Эти команды на данный момент занимают места с 13-е по 28-е. При этом «Рейнджерс», «АЗ Алкмар» и «Юнион» еще имеют теоретические шансы оказаться в топ-8 по итогам тура.

    «Рейнджерс» — «Юнион»
    «Ференцварош» — «АЗ Алкмар»
    «Реал Сосьедад» — ПАОК
    «Мидтьюлланн» — «Фенербахче»
    «Твенте» — «Бешикташ»
    «Маккаби» — «Порту»

    Кто уже точно не сыграет в плей-офф?

    «Маккаби», «РФШ», «Славия», «Мальмё», «Лудогорец», «Карабах», «Ницца» и «Динамо» Киев потеряли все шансы на попадание в топ-24.

    «Динамо» К — «РФШ»
    «Славия» — «Мальмё»

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогнозы на все матчи заключительного тура Лиги Европы.

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