До матчей
Кто уже вышел в 1/8 финала?
Пока что только «Лацио» обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала. Римская команда набрала 19 очков в 7-ми матчах, не проиграв ни разу (7 побед и ничья). В заключительном туре «Лацио» сыграет в гостях с «Брагой».
Команды, которые точно сыграют минимум в 1/16 финала
«Айнтрахт», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Тоттенхэм», «Андерлехт», «Стяуа», «Галатасарай», «Будё-Глимт», «Виктория» и «Олимпиакос» уже ни при каких раскладах не опустятся ниже 24-го места. При этом каждая из команд имеет шансы выйти в 1/8 финала напрямую.
Команды, которые претендуют на попадание в топ-24
«Рейнджерс», «АЗ Алкмар», «Юнион», «Аякс», ПАОК, «Реал Сосьедад», «Мидтьюлланн», «Эльфсборг», «Рома», «Ференцварош», «Фенербахче», «Бешикташ», «Порту», «Твенте», «Брага» и «Хоффенхайм».
Эти команды на данный момент занимают места с 13-е по 28-е. При этом «Рейнджерс», «АЗ Алкмар» и «Юнион» еще имеют теоретические шансы оказаться в топ-8 по итогам тура.
Кто уже точно не сыграет в плей-офф?
«Маккаби», «РФШ», «Славия», «Мальмё», «Лудогорец», «Карабах», «Ницца» и «Динамо» Киев потеряли все шансы на попадание в топ-24.
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