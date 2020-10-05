Полузащитник «Арсенала» перейдет в «Герту»

Полузащитник «Арсенала»продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает Goal.com, французский футболист перейдет на правах аренды в берлинскую «Герту».

Гендузи будет играть за немецкий клуб до конца текущего сезона.

Сделка будет оформлена сразу после того, как 21-летний футболист пройдет медосмотр.

Отмечается, что интерес к Гендузи также проявляли «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Лион».

Гендузи перестал попадать в состав «Арсенала» после конфликта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Контракт Гендузи с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года. 0