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    Полузащитник «Арсенала» перейдет в «Герту»

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    Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи продолжит карьеру в чемпионате Германии.

    Маттео Гендузи
    Маттео Гендузи

    Как сообщает Goal.com, французский футболист перейдет на правах аренды в берлинскую «Герту».

    Гендузи будет играть за немецкий клуб до конца текущего сезона.

    Сделка будет оформлена сразу после того, как 21-летний футболист пройдет медосмотр.

  • Защитник «Арсенала» перейдет в «Байер»
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    • Отмечается, что интерес к Гендузи также проявляли «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Лион».

    Гендузи перестал попадать в состав «Арсенала» после конфликта с главным тренером команды Микелем Артетой.

    Контракт Гендузи с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года. 0

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