Стало известно расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ

20 октября подопечные Сергея Семака сыграют дома против бельгийского «Брюгге».
Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».
Полное расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ:
20 октября, вторник
«Зенит» — «Брюгге»,
28 октября, среда
«Боруссия» — «Зенит»,
4 ноября, среда
«Зенит» — «Лацио»,
24 ноября, вторник
«Лацио» — «Зенит»,
2 декабря, среда
«Брюгге» — «Зенит»,
8 декабря, вторник
«Зенит» — «Боруссия».
В ближайшее время полное расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано на LiveSport.Ru. 0