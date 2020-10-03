Стало известно расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ

Стало известно расписаниев групповом этапе Лиги чемпионов.

20 октября подопечные Сергея Семака сыграют дома против бельгийского «Брюгге».

Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».

Полное расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ:

20 октября, вторник

«Зенит» — «Брюгге»,

28 октября, среда

«Боруссия» — «Зенит»,

4 ноября, среда

«Зенит» — «Лацио»,

24 ноября, вторник

«Лацио» — «Зенит»,

2 декабря, среда

«Брюгге» — «Зенит»,

8 декабря, вторник

«Зенит» — «Боруссия».

В ближайшее время полное расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано на LiveSport.Ru. 0