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    Стало известно расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ

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    Стало известно расписание «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Зенит»
    «Зенит»

    20 октября подопечные Сергея Семака сыграют дома против бельгийского «Брюгге».

    Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — 8 декабря «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию».

    Полное расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ:

    20 октября, вторник
    «Зенит» — «Брюгге»,

    28 октября, среда
    «Боруссия» — «Зенит»,

    4 ноября, среда
    «Зенит» — «Лацио»,

    24 ноября, вторник
    «Лацио» — «Зенит»,

    2 декабря, среда
    «Брюгге» — «Зенит»,

    8 декабря, вторник
    «Зенит» — «Боруссия».

    В ближайшее время полное расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано на LiveSport.Ru. 0

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