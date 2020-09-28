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    Деспотович: Кварацхелия, Макаров, Бакаев — это топовые игроки, но еще молодые

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    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился впечатлениями после гостевой победы над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    «Выиграли непростую игру. До последнего было неясно, будет матч или нет. Это всегда психологически тяжело, это сказалось на нашей игре в первые 20-30 минут, пока мы не наладили то, что хотели.

    Начали немного нервничать, было много ошибок до первого гола. Думаю, что первый гол решил игру. Кто забивает, это неважно. Самое важное — выигрывать. Взяли три очка, надеемся продолжать в том же духе.

    Конечно, Квара, Макаров, Бакаев — это наши игроки, которые на флангах играют, могу сказать, что они топовые, но еще молодые. Если продолжат в том же духе, то смогут играть в Европе.

    Атмосфера была очень футбольная. "Волгоград Арена" очень красивая. Уважение болельщикам домашней команды, они хорошо поддерживали своих.

    "Ротору" было тяжело, надо отдать им должное, они только три дня тренировались. Какой давал прогноз? Я всегда смотрю с оптимизмом.

    Даже если будем играть против мадридского "Реала", я буду давать прогноз на нашу победу. Иногда эти прогнозы сбываются, иногда нет. Если ты веришь в команду, все получится», — сказал Деспотович клубной пресс-службе.

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