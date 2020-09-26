Зенит — Уфа: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

В 16:30 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Уфа». Коэффициент ставки — 2.31.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Зенит»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».

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