Зенит — Уфа: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

Последний матч между собой: «Зенит» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Уфа». Коэффициент ставки — 2.31.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Зенит»).
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