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    «Зенит» поиздевается над забарахлившей «Уфой»?

    «Зенит» — «Уфа». Прогноз (к. 2.31) и ставки на чемпионат России 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Уфа»
    Артем Дзюба
    Питерский «Зенит» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Зенит» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Сентября 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.24
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит»

    На прошлой неделе «Зенит» провел один из худших своих матчей за долгое время. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Уралом» (1:1), а еще хуже то, что единственный мяч сине-бело-голубых был забит с нарушением правил.

    Артем Дзюба, конечно, молодец, но в офсайд в моменте с его голом все-таки был. К сожалению, в этой ситуации «Уралу» не помог даже ВАР. Вот так бывает.

    Вопросы остались и по игре «Зенита» — совсем без эмоций, в Лиге чемпионов за это быстро накажут, очутись чемпион России даже в самой легкой группе.

    Календарь и таблица РПЛ

    А так, конечно, в целом ситуация у «Зенита» под контролем. После восьми туров питерцы делят первое место с московским «Спартаком».

    Факт. Последний раз «Зенит» проигрывал на своем поле в рамках РПЛ в конце 2018 года. Впечатляет.

    «Уфа»

    Между тем, безвыигрышная серия «Уфы» достигла уже шести матчей. А учитывая, что позади только восемь туров, можно быстро сделать вывод, что команда Вадима Евсеева провалила начало сезона.

    На данный момент «Уфа» занимает в таблице РПЛ 14-е место. Кроме того, уфимцы третьи с конца и по количеству пропущенных мячей (14). Так и не вспомнишь сразу, когда такое было последний раз.

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    • Просто для сравнения: в прошлом сезоне «Уфа» в среднем за матч пропускала 0,8 гола, в текущем — 1,8. Тут и добавить нечего.

    С нападением у подопечных Евсеева тоже конкретные проблемы. «Уфа» забила лишь два мяча в шести последних матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Зенита» за 1.28, на ничью за 6.45, а на «Уфу» — за 14.50.

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    В это сложно поверить, но в прошлом сезоне «Зенит» ни разу не обыграл «Уфу». Более того, уфимский автобус не пропустил от действующего чемпиона ни одного мяча...

    Но теперь «Уфа» перестала быть автобусом. Или, скажем так, это автобус, которому срочно требуется капитальный ремонт.

    Так что у «Зенита» есть прекрасный шанс вернуть должок за прошлый чемпионат. И еще сверху накинуть парочку мячей.

    Ставим на победу «Зенита» с форой (-2.0) за 2.31. Будет разгром. Минимум с разницей в три мяча. «Зенит», помимо всего прочего, наверняка захочет исправиться и за невыразительный матч в Екатеринбурге. 0

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