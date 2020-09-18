Колосков: Тренерской руки в игре «Динамо» не чувствовалось

Почетный президент РФСподелился мнением о матче Лиги Европы между московскими тбилисским(1:2).

«Не знаю насчет возможной отставки Кирилла Новикова, но тренерской руки сегодня не чувствовалось в игре "Динамо".

Не футбол, а сплошной сумбур какой-то, бестолковщина одна, никаких мыслей вообще у футболистов в этом матче не было.

Стоит игрок, целится и попадает в ближайшего футболиста, и так несколько раз подряд, что за мастерство такое?

Жалко, конечно, что такой результат. Начинается повторение уже пройденного, вылетаем в первом раунде. "Локомотив" — команда уровня нашей ПФЛ», — передает слова Колоскова ТАСС.

После этого поражения «Динамо» покинуло текущий розыгрыш Лиги Европы. 0