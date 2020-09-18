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    Колосков: Тренерской руки в игре «Динамо» не чувствовалось

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче Лиги Европы между московским «Динамо» и тбилисским «Локомотивом» (1:2).

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Не знаю насчет возможной отставки Кирилла Новикова, но тренерской руки сегодня не чувствовалось в игре "Динамо".

    Не футбол, а сплошной сумбур какой-то, бестолковщина одна, никаких мыслей вообще у футболистов в этом матче не было.

    Стоит игрок, целится и попадает в ближайшего футболиста, и так несколько раз подряд, что за мастерство такое?

    Жалко, конечно, что такой результат. Начинается повторение уже пройденного, вылетаем в первом раунде. "Локомотив" — команда уровня нашей ПФЛ», — передает слова Колоскова ТАСС.

    После этого поражения «Динамо» покинуло текущий розыгрыш Лиги Европы. 0

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