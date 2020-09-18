ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • 09:14
    • Депай может оказаться в «Милане»
  • 08:53
    • Сутормин и Ерохин могут быть отданы «Зенитом» в аренду
  • 07:48
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 07:32
    • «Майами» во второй раз обыграл «Бостон»
  • 07:16
    • Сразу шесть русских хоккеистов сыграют в финале Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Губерниев призвал игроков «Динамо» посмотреть в глаза Дзержинскому

    Футбол Динамо Лига Европы Футбол России Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его шокировал вылет московского «Динамо» из Лиги Европы.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    «Динамо» проиграло во втором раунде квалификации Лиги Европы тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

    «Я почетный динамовец, у меня есть удостоверение с, прости господи, изображением Дзержинского. Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня нужно всей команде в глаза Феликсу посмотреть.

    Если говорить серьезно, то я обескуражен, потому что такой беззубой игры я не видел давно. "Динамо" — команда, которая на нормальном уровне выступала в чемпионате, да и само противостояние с Грузией… Я не буду говорить о политике, но если раньше проиграть тбилисскому "Динамо" было за счастье, то сейчас это позор. Я очень расстроен, ни игры, ни стремления, а еще и детские ошибки. Напротив меня сейчас сидит Корнаухов и разводит руками.

  • Бердыев — главный кандидат на пост тренера «Динамо»
  • Читайте по теме

    • У нас в футболе уже очень давно все не очень, на клубом уровне. Мало того что эта грузинская команда — самая молодая и неопытная в их чемпионате, так она еще худшая команда в отборе Лиги Европы. Мы ожидали от "Динамо" другого настроя, но стоит отметить, с каким настроем играли грузинские футболисты. Я с огромной симпатией отношусь к грузинскому футболу, он замечательный. Но то, что было, — чудовищно, очень жаль.

    Мы пришли к такому результату в российском футболе, но тем не менее я вижу позитивные моменты. Мы должны оттолкнуться от дна, и предпосылки к этому есть: игра сборной, молодежка перспективная. Я в этом вопросе больше оптимист.

    Последнее ли это дно, которое пробил наш футбол? Ой, не стоит зарекаться. Трудно делать прогнозы, но я удручен. Если бы мой родной "Металлист" из Королёва представлял Россию, они бы выглядели получше Динамо», — приводит слова Губерниева «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как начнут новый сезон чемпионы Германии?
  • «Бавария» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Краснодар» добудет полноценную победу?
  • «Краснодар» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Лион» постарается прервать серию без побед
  • «Лион» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры