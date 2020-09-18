Губерниев призвал игроков «Динамо» посмотреть в глаза Дзержинскому

Известный комментаторзаявил, что его шокировал вылет московского «Динамо» из Лиги Европы.

«Динамо» проиграло во втором раунде квалификации Лиги Европы тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

«Я почетный динамовец, у меня есть удостоверение с, прости господи, изображением Дзержинского. Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня нужно всей команде в глаза Феликсу посмотреть.

Если говорить серьезно, то я обескуражен, потому что такой беззубой игры я не видел давно. "Динамо" — команда, которая на нормальном уровне выступала в чемпионате, да и само противостояние с Грузией… Я не буду говорить о политике, но если раньше проиграть тбилисскому "Динамо" было за счастье, то сейчас это позор. Я очень расстроен, ни игры, ни стремления, а еще и детские ошибки. Напротив меня сейчас сидит Корнаухов и разводит руками.

У нас в футболе уже очень давно все не очень, на клубом уровне. Мало того что эта грузинская команда — самая молодая и неопытная в их чемпионате, так она еще худшая команда в отборе Лиги Европы. Мы ожидали от "Динамо" другого настроя, но стоит отметить, с каким настроем играли грузинские футболисты. Я с огромной симпатией отношусь к грузинскому футболу, он замечательный. Но то, что было, — чудовищно, очень жаль.

Мы пришли к такому результату в российском футболе, но тем не менее я вижу позитивные моменты. Мы должны оттолкнуться от дна, и предпосылки к этому есть: игра сборной, молодежка перспективная. Я в этом вопросе больше оптимист.

Последнее ли это дно, которое пробил наш футбол? Ой, не стоит зарекаться. Трудно делать прогнозы, но я удручен. Если бы мой родной "Металлист" из Королёва представлял Россию, они бы выглядели получше Динамо», — приводит слова Губерниева «Чемпионат». 0