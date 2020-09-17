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    Кирьяков: С тревогой жду матч «Динамо» в Лиге Европы

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    Экс-игрок московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с тбилисским «Локомотивом» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «Сейчас непонятно, какое "Динамо" настоящее — то, которое обыграло "Зенит", или то, которое теряет очки в игре далеко не с самыми сильными соперниками. Мы видим, что хорошие матчи чередуются с плохими. Например, были ничьи с "Ротором" (0:0) и "Уфой" (1:1), поражение от "Арсенала" (0:2), хотя в этих играх надо подтверждать свои притязания на место в пятерке. Вытащили на морально-волевых игру с "Зенитом", но там, где надо было побеждать на классе, состояние команды настораживало.

    Немного тревожно за предстоящий отбор в Лиге Европы, тем более когда противостояние состоит из одного матча, причем выездного. Да, "Динамо" по статусу выше, но надо очень серьезно относиться к встрече в Грузии, особенно на фоне неудачных последних матчей бело-голубых.

    Стоит отметить, что "Локомотив" в прошлом раунде выбил из турнира румынскую "Крайову", что тоже о многом говорит, поскольку в Румынии крепкие команды. Так что жду предстоящую игру с тревогой, но надеюсь, что "Динамо" не преподнесет нам неприятных неожиданностей», — цитируют Кирьякова «Известия».

    Матч «Локомотив» Тб — «Динамо» состоится 17 сентября, начало — в 20:00 по мск. 0

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