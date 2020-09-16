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    Тедеско: Могли дать Максименко отдохнуть, но он захотел сыграть с «Родиной»

    Футбол Спартак Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Родиной» (5:1) в рамках группового этапа Кубка России.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное "Родине".

    Молодая команда, молодые ребята — бились до конца. Забили мы много, могли еще больше. В конце дали поиграть молодым футболистам.

    Было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах. Возможно, в первом тайме были слишком терпеливы. Но во втором все было получше.

    Для меня не имеет значения, из какого дивизиона команда. В Германии говорят, что у кубковых матчей свои законы и правила.

    Любой соперник может преподнести сюрпризы. В прошлом сезоне были команды, которые также нам потрепали нервы.

    Сегодня вышли пять игроков, которых не было в прошлом матче, плюс еще было три новых игрока по ходу встречи.

    Поэтому для меня это была большая ротация состава. Были существенные изменения.

    Почему не было Селихова? Безусловно, перед каждым матчем я думаю, какой будет стартовый состав.

    Было два варианта — либо дать отдохнуть Максименко, либо выпустить в матче, чтобы он поскорее забыл стресс после игры с ЦСКА. Александр захотел сыграть, поэтому он был на поле.

    Селихов — отличный вратарь, но его время еще не пришло, и не было смысла давать время игроку, который еще не набрал форму», — цитирует Тедеско «Матч ТВ».

    В следующем матче московский клуб встретится с «Рубином» в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет 20 сентября в Казани. 0

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