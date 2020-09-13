«Локомотив» может подписать экс-форварда «Баварии» и «Ювентуса»

В список трансферных целейпопал бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса»

Хорватский футболист с июля этого года находится в статусе свободного агента. Последним клубом финалиста ЧМ-2018 был катарский «Аль-Духайль».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, 34-летний Манджукич готов перейти в «Локомотив» при условии, что ему будут платить не менее четырех миллионов евро за сезон.

Манджукич также известен по выступлениям за «Динамо» (Загреб), «Вольфсбург» и мадридский «Атлетико». В его активе 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии. 0