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    СМИ: Форвард «Спартака»интересен «Роме» и «Лацио»

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    Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон входит в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает Voetbal International.

    Йордан Ларссон
    Йордан Ларссон

    По данным издания, 23-летнего шведа хотят подписать два римских клуба — «Рома» и «Лацио».

    Помимо итальянских команд, кандидатуру форварда красно-белых рассматривают «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

    Ларссон перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Норрчепинга» за четыре миллиона евро.

    Форвард провел в составе красно-белых 36 матчей, забил 13 голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

    За сборную Швеции Ларссон отыграл три встречи (1 гол). 0

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