СМИ: Форвард «Спартака»интересен «Роме» и «Лацио»

Нападающий «Спартака»входит в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает Voetbal International

По данным издания, 23-летнего шведа хотят подписать два римских клуба — «Рома» и «Лацио».

Помимо итальянских команд, кандидатуру форварда красно-белых рассматривают «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

Ларссон перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Норрчепинга» за четыре миллиона евро.

Форвард провел в составе красно-белых 36 матчей, забил 13 голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

За сборную Швеции Ларссон отыграл три встречи (1 гол). 0