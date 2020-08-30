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    «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»

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    Московский «Локомотив» достиг принципиальной договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Трансфер завершится, когда 24-летний россиянин пройдет медобследование, сообщает клубная пресс-служба.

    По данным итальянских СМИ, «Локо» получит за него 14,5 миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт на 5 лет.

    В воскресенье, 30 августа, после игры 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) Миранчук попрощался с болельщиками.

    «Хочу поблагодарить всех болельщиков "Локомотива". Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все.

    С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я — за вас.

    Я не прощаюсь! Еще увидимся! Вперед, "Локо"!», — сказал игрок.

    Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». За главную команду полузащитник дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью».

    За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.

    Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. 0

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