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    FARE: «Спартаку» нужен сильный сигнал, чтобы остановить расистские оскорбления

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    Московскому «Спартаку» нужен сильный сигнал, чтобы остановить расистские оскорбления со стороны своих болельщиков, сказали в пресс-службе организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    В понедельник Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного «Локомотива» Гилерме.

    «Гилерме подвергается расистским оскорблениям каждый раз, когда играет против "Спартака", этот случай как минимум пятый на нашей памяти, и мы призываем РФС принять наиболее строгие меры.

    Предыдущие санкции, очевидно, не помогли предотвратить расистские оскорбления. Потому "Спартаку" нужен достаточно сильный сигнал, чтобы, наконец, остановить это.

    Также судьи должны останавливать матчи согласно трехступенчатому протоколу УЕФА и ФИФА.

    Массовые оскорбления Гилерме невозможно не узнать в полупустом стадионе, они случаются каждый матч этих команд, но до сих пор матчи не были приостановлены.

    В пятый раз со стороны болельщиков "Спартака" — это уже не просто оскорбление Гилерме, но и всего РФС и дисциплинарного комитета», — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу FARE. 0

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