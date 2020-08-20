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    Куман определился с первым трансфером «Барселоны»

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    Как утверждает AD, новый наставник «Барселоны» Рональд Куман определился с первым кандидатом на усиление в это трансферное окно.

    Джорджиньо Вейналдум
    Джорджиньо Вейналдум

    По данным источника, 57-летний специалист заинтересован в трансфере полузащитника сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума, ныне выступающего в чемпионате Англии за «Ливерпуль».

    Отмечается, что Куман хочет приобрести полузащитника несмотря на то, что каталонцы уже усилились Миралемом Пьяничем из «Ювентуса».

  • Куман стал главным тренером «Барселоны»
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    • В сезоне-2019/20 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 47 матчей и забил шесть голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. 0

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