Куман определился с первым трансфером «Барселоны»

Как утверждает AD, новый наставникопределился с первым кандидатом на усиление в это трансферное окно.

По данным источника, 57-летний специалист заинтересован в трансфере полузащитника сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума, ныне выступающего в чемпионате Англии за «Ливерпуль».

Отмечается, что Куман хочет приобрести полузащитника несмотря на то, что каталонцы уже усилились Миралемом Пьяничем из «Ювентуса».

В сезоне-2019/20 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 47 матчей и забил шесть голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. 0