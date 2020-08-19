Эсекьель Понсе
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Уже на 2 минуте Павел Аликин с передачи Олега Данченко забил гол в ворота гостей.
Спустя 10 минут Джордан Ларссон не использовал стопроцентный шанс — не забил с пенальти. Однако на 18 минуте он поспособствовал тому, что команда сравняла счет. Он навесил с правого углового флажка в штрафную прямо на голову Эсекьеля Понсе.
«Спартак» после этого матча занял 6 место с 5 очками. «Уфа» отстает на один пункт и две строчки.
РПЛ. 3 тур
«Уфа» — «Спартак» — 1:1
Голы: 1:0 — 2 Аликин, 1:1 — 18 Понсе«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Сухов, Данченко (Тилль, 73), Голубев, Алиев, Аликин, Карп, Йокич (Фольмер, 36), Жамалетдинов (Кротов, 84)«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Ларссон (Глушенков, 83), Соболев, Понсе (Бакаев, 76)Предупреждения: Аликин (27), Жамалетдинов (78), Фольмер (80)