«Уфа» — «Спартак»: 1:1

смог сравнять счет и избежать поражения в матче 3 тура РПЛ против(1:1).

Уже на 2 минуте Павел Аликин с передачи Олега Данченко забил гол в ворота гостей.

Спустя 10 минут Джордан Ларссон не использовал стопроцентный шанс — не забил с пенальти. Однако на 18 минуте он поспособствовал тому, что команда сравняла счет. Он навесил с правого углового флажка в штрафную прямо на голову Эсекьеля Понсе.

«Спартак» после этого матча занял 6 место с 5 очками. «Уфа» отстает на один пункт и две строчки.