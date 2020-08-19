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    «Спартак» не использовал шансы. Команда Тедеско вырвала лишь ничью

    «Уфа» — «Спартак»: 1:1

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    «Спартак» Доменико Тедеско смог сравнять счет и избежать поражения в матче 3 тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе

    Уже на 2 минуте Павел Аликин с передачи Олега Данченко забил гол в ворота гостей.

    Спустя 10 минут Джордан Ларссон не использовал стопроцентный шанс — не забил с пенальти. Однако на 18 минуте он поспособствовал тому, что команда сравняла счет. Он навесил с правого углового флажка в штрафную прямо на голову Эсекьеля Понсе.

    «Спартак» после этого матча занял 6 место с 5 очками. «Уфа» отстает на один пункт и две строчки.

    РПЛ. 3 тур
    «Уфа» — «Спартак» — 1:1
    Голы: 1:0 — 2 Аликин, 1:1 — 18 Понсе«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Сухов, Данченко (Тилль, 73), Голубев, Алиев, Аликин, Карп, Йокич (Фольмер, 36), Жамалетдинов (Кротов, 84)«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Ларссон (Глушенков, 83), Соболев, Понсе (Бакаев, 76)Предупреждения: Аликин (27), Жамалетдинов (78), Фольмер (80)
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