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    У голкипера «Ромы» выявлен коронавирус

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    Вратарь «Ромы» Антонио Миранте сообщил, что заразился коронавирусом.

    Антонио Миранте
    Антонио Миранте

    «Я сдал положительный тест на коронавирус. Хочу сказать всем, что чувствую себя нормально, никаких симптомов не наблюдается.

    В данный момент, я нахожусь на самоизоляции и надеюсь быстро восстановиться, чтобы начать готовиться к новому сезону», — сказал Миранте на видео, опубликованном в сториз своего инстаграм-аккаунта.

    Отметим, что 37-летний итальянец выступает за «Рому» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету семь матчей, в которых он пропустил семь голов и дважды отстоял «на ноль». 0

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