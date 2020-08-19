У голкипера «Ромы» выявлен коронавирус

Вратарь «Ромы»сообщил, что заразился коронавирусом.

«Я сдал положительный тест на коронавирус. Хочу сказать всем, что чувствую себя нормально, никаких симптомов не наблюдается.

В данный момент, я нахожусь на самоизоляции и надеюсь быстро восстановиться, чтобы начать готовиться к новому сезону», — сказал Миранте на видео, опубликованном в сториз своего инстаграм-аккаунта.

Отметим, что 37-летний итальянец выступает за «Рому» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету семь матчей, в которых он пропустил семь голов и дважды отстоял «на ноль». 0