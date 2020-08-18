Куман: Да, я бы хотел возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Голландиипрокомментировал новость о своем возможном назначении в «Барселону».

Ранее появилась информация, что каталонцы может объявить о назначении Кумана вместо уволенного Кике Сетьена уже сегодня.

«Да, я бы хотел возглавить этот клуб. Но окончательно о моем переходе можно будет сказать только тогда, когда будет подписан контракт.

До тех пор я ничего не могу сказать по этому поводу. Даже если бы хотел», — приводит As слова Кумана.

У Кумана действующий контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), в котором есть пункт о досрочном расторжении, если «Барселона» пригласит специалиста.

Этот пункт, впрочем, можно было активировать только после Евро-2020, но теперь обстоятельства изменились, поскольку турнир перенесен на 2021 год. «Барселона» также обращалась к Куману в январе, но тогда он отклонил предложение.

Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С командой он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании. 0