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    Источник: Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года

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    Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    По информации источника, стороны уже близки к договоренности. Соглашение будет подписано сроком на два года.

    Стоит отметить, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу объявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера команды 16 августа, а спустя несколько часов Куман был замечен в аэропорту Барселоны.

  • СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»
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    • Также стало известно, что вместе с Сетьеном из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». 0

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