Источник: Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года

Главный тренер сборной Нидерландовблизок к тому, чтобы возглавить, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны уже близки к договоренности. Соглашение будет подписано сроком на два года.

Стоит отметить, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу объявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера команды 16 августа, а спустя несколько часов Куман был замечен в аэропорту Барселоны.

Также стало известно, что вместе с Сетьеном из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». 0