Новичок «Ювентуса» задержан пьяным за рулем

Новичок «Ювентуса»был пойман полицией в Каталонии, когда управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Diari de Girona.

Инцидент случился, когда бразилец на своем автомобиле Ferrari попал в небольшое ДТП, врезавшись в столб.

Сотрудники полиции, заметив аварию, увидели признаки опьянения у Артура. Тест на алкоголь футболиста показал 0,55 мг/л, что вдвое выше нормы. Хавбеку было предъявлено обвинение в связи с произошедшим.

Напомним, что «Барселона» продала Артура «Ювентусу» за 72 миллиона евро. Полузащитник должен был доиграть в каталонском клубе до конца сезона 2019/20, но внезапно улетел в Бразилию, так и не сыграв в Лиге чемпионов, в связи с чем «сине-гранатовые» собирались обратиться в суд. 0