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    Новичок «Ювентуса» задержан пьяным за рулем

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    Новичок «Ювентуса» Артур был пойман полицией в Каталонии, когда управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Diari de Girona.

    Артур

    Инцидент случился, когда бразилец на своем автомобиле Ferrari попал в небольшое ДТП, врезавшись в столб.

    Сотрудники полиции, заметив аварию, увидели признаки опьянения у Артура. Тест на алкоголь футболиста показал 0,55 мг/л, что вдвое выше нормы. Хавбеку было предъявлено обвинение в связи с произошедшим.

    Напомним, что «Барселона» продала Артура «Ювентусу» за 72 миллиона евро. Полузащитник должен был доиграть в каталонском клубе до конца сезона 2019/20, но внезапно улетел в Бразилию, так и не сыграв в Лиге чемпионов, в связи с чем «сине-гранатовые» собирались обратиться в суд. 0

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