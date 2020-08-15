Флик: «Баварии» нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче

Главный тренерпрокомментировал победу над(8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Знали, что если окажем давление на "Барселону", то у нас появятся моменты. Качество игры "Баварии" очень хорошее. Нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче, где все будем начинать с нуля.

Мюллер — игрок матча? Он заслужил это звание. Он управлял нашим прессингом, но я должен похвалить всю команду за такую интенсивность на протяжении 90 минут», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «Бавария» сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» — «Лион». 0